Rente für viele Menschen zu knapp – so müssen sie sich jetzt helfen

Immer mehr Menschen kommen mit ihrer Rente nicht über die Runden. Die Folge: Sie müssen dafür sorgen, dass sie auf verschiedenen Wegen ein paar zusätzliche Euro verdienen.

So gibt es einige Menschen, die noch nicht in Rente gehen, obwohl sie die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben. Dies ist grundsätzlich kein Problem, muss allerdings zuvor mit dem Arbeitgeber schriftlich vereinbart werden. In diesem Fall kassieren die Menschen nicht nur weiterhin ihren gewohnten Lohn. Sie erhöhen mit jedem weiteren Monat der Arbeit auch ihre späteren Rentenpunkte.

Rente zu gering? Diese Optionen gibt’s

Eine andere und deutlich häufiger gewählte Option ist der Minijob. Rentner können bis zu 520 Euro im Monat hinzuverdienen, ohne Steuern zahlen zu müssen. Einzig in die Rentenversicherung müssen sie einzahlen, was wiederum dazu führt, dass die eigene Rente um ein paar Euro pro Jahr steigt.

Viele Menschen optimieren ihre Rente auf diese Weise. Sei es durch diverse Büro-Tätigkeiten oder als Helfer auf dem Bau oder auch als Fahrer – zehntausende Rentner verdienen sich in Deutschland durch Minijobs etwas hinzu.

Der Vollständigkeit halber muss man erwähnen, dass nicht bei allen Rentnern finanzielle Motive für die Wahl eines Minijobs verantwortlich sind. Manche Menschen haben schlichtweg Freude an der Arbeit oder suchen auch im gestandenen Alter nach wie vor nach sinnvollen Aufgaben.

Rentner auf der Suche nach einer Finanzspritze

Doch bei den meisten Minijobbern unter den Rentnern ist es der finanzielle Aspekt, der sie fast schon dazu zwingt, weiterhin arbeiten zu gehen. Diese Menschen hatten in den ersten 67 Jahren ihres Lebens jeweils Jobs, mit denen sie nicht genug in die Rentenversicherung einzahlen konnten. Und an eine private Altersvorsorge war für diese Menschen häufig erst recht nicht zu denken.

Und andere Menschen wiederum hoffen zudem, dass sie ihre Rente durch eine glückliche Finanzspritze aufbessern können – sei es durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Preisausschreiben oder durch ein paar Richtige im Lotto. Es muss ja nicht gleich der gigantische Millionen-Jackpot sein – schon ein kleiner Lotto-Gewinn, wie er vergleichsweise häufig vorkommt, kann einem Menschen den Ruhestand durchaus versüßen.

Tipp der Redaktion: Zum 75. Jubiläum der NKL erhältst du einen 25 Euro Bonus auf dein NKL-Los und die Chance auf tolle Preise: Eine eigene Insel, 75 Millionen Euro in Gold, Traumhäuser, Urlaubsreisen und noch vieles mehr! >> Hier geht’s zum Aktionscode 🛒

Plötzlich ist die Karibik-Kreuzfahrt möglich, von der man immer träumte. Und auf einmal kann man die Goldene Hochzeit in einem größeren Rahmen feiern. Man braucht eben nur ein wenig Glück.