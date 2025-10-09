Merz-Regierung mit Netto-Segen für Menschen in Rente

Die Merz-Regierung hält ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Es wird mehr Netto für Menschen in Rente geben – unter bestimmten Voraussetzungen. Fleiß soll belohnt werden und sich finanziell auszahlen. Mehr Details in der Fotostrecke.

Netto-Hammer für Rentnerinnen und Renter

Bis spät in die Nacht tagte der Koalitionsausschuss von Schwarz-Rot – dabei ging es auch um eine Reform für Menschen in Rente. Foto: IMAGO/Zoonar Jetzt steht fest: Es kommt das steuerfreie Lockangebot für Menschen im Rentenalter! Mehr Netto ist garantiert. Foto: imago stock&people Die „Aktivrente“ der Merz-Regierung bietet Menschen im Rentenalter 2.000 Euro steuerfrei im Monat als Zuverdienst. Foto: IMAGO/Andreas Gora Die Möglichkeit gibt es für Menschen ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze bei regulären, in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Foto: IMAGO/Westend61 Mehr Netto soll es nicht erst nach der Steuererklärung geben, sondern schon beim Lohnsteuerabzug. Foto: IMAGO/Wolfilser Schon am kommenden Mittwoch soll die Reform im Kabinett beschlossen werden. Foto: IMAGO/Westend61 Merz erklärte, dass die Aktivrente schon zum 1. Januar 2026 starten soll. Notfalls soll sie rückwirkend zum Jahreswechsel in Kraft treten. Foto: IMAGO/Wolfilser Die Aktivrente ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel, der sich absehbar durch die Verrentung der Babyboomer-Generation weiter zuspitzen wird. Foto: IMAGO/Addictive Stock

Weitere spannende Nachrichten für dich:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung