Merz-Regierung mit Netto-Segen für Menschen in Rente

Die Merz-Regierung hält ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Es wird mehr Netto für Menschen in Rente geben – unter bestimmten Voraussetzungen. Fleiß soll belohnt werden und sich finanziell auszahlen. Mehr Details in der Fotostrecke.
Netto-Hammer für Rentnerinnen und Renter Bis spät in die Nacht tagte der Koalitionsausschuss von Schwarz-Rot – dabei ging es auch um eine Reform für Menschen in Rente. Foto: IMAGO/Zoonar Jetzt steht fest: Es kommt das steuerfreie Lockangebot für Menschen im Rentenalter! Mehr Netto ist garantiert. Foto: imago stock&people Die „Aktivrente“ der Merz-Regierung bietet Menschen im Rentenalter 2.000 Euro steuerfrei im Monat als Zuverdienst. Foto: IMAGO/Andreas Gora Die Möglichkeit gibt es für Menschen ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze bei regulären, in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Foto: IMAGO/Westend61 Mehr Netto soll es nicht erst nach der Steuererklärung geben, sondern schon beim Lohnsteuerabzug. Foto: IMAGO/Wolfilser Schon am kommenden Mittwoch soll die Reform im Kabinett beschlossen werden. Foto: IMAGO/Westend61 Merz erklärte, dass die Aktivrente schon zum 1. Januar 2026 starten soll. Notfalls soll sie rückwirkend zum Jahreswechsel in Kraft treten. Foto: IMAGO/Wolfilser Die Aktivrente ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel, der sich absehbar durch die Verrentung der Babyboomer-Generation weiter zuspitzen wird. Foto: IMAGO/Addictive Stock
