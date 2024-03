Rente: Weniger Geld, frühere Auszahlung – Drei Dinge, die sich im März für dich ändern

Der März bringt viele Neuheiten für deutsche Verbraucher. Dabei kommen auch auf die Rentner einige Änderungen zu.

Aber Achtung: Besonders ein neuer Punkt wird Rentnern sauer aufstoßen. Welcher das ist, erfährst du hier.

Rente: Neue Änderungen im März

1. Höhere Zusatzbeträge auf die Rente

Zuerst die eher schlechte Nachricht: Rentnerinnen und Rentnern werden zum Monatsanfang ein paar Euro mehr gekürzt. Grund dafür sind die steigenden Zusatzbeiträge vieler Krankenkassen. Berufstätige waren davon bereits zum Anfang des Jahres betroffen. Nun ziehen die Kassen bei den Rentnern nach. Dann überweist die Deutsche Rentenversicherung weniger Geld. Die Beiträge gehen an die Krankenkassen. Mehr Informationen dazu und wie sich das Geld für dich verringert, erfährst du ausführlich >>in diesem Artikel.

2. Frühere Auszahlung im März

Doch der März bringt auch gute Neuigkeiten. Denn gerade der Auszahlungstag ist wichtig für Ruheständler, die nur von ihrer Rente leben, um Miete und Kosten zu zahlen. Jetzt kommt Rente im März sogar früher als sonst! Grund dafür sind die Osterfeiertage, die Ende des Monats anstehen. Demnach findet die Auszahlung bereits am Gründonnerstag statt, der 28. März. In der Regel werden die Renten immer am letzten Bankarbeitstag des Monats überwiesen. Doch ab Karfreitag (29. März) haben die Banken an den Feiertagen natürlich geschlossen.

3. Neue Erhöhung wird bekannt gegeben

Noch dazu soll der März endlich für Gewissheit bei der Rentenerhöhung sorgen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will noch im kommenden Monat bekannt geben, wie hoch das Rentenplus ausfällt. Bisher gab es nur Prognosen. Diese schätzten die Erhöhung auf 3,5 Prozent. Die Renten werden jedes Jahr zu Juni/Juli angepasst.