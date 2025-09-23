Zum Jahresende: Wichtige Umstellung bei der Rente

Ab Ende 2025 wird die Bar-Rente in Deutschland abgeschafft. Seniorinnen und Senioren müssen ihre Rente künftig auf ein Konto überweisen lassen. Die Deutsche Rentenversicherung informiert bereits umfassend über die Umstellung, damit der Übergang reibungslos verläuft.

Bar-Rente vor dem Aus

In Deutschland wird die Bar-Rente ab Ende 2025 der Vergangenheit angehören. Seniorinnen und Senioren, die ihre Rente bisher in bar bei der Postbank abgeholt haben, müssen sich umstellen. Laut dem Rentenservice der Postbank müssen ab Dezember 2025 alle Renten auf ein Girokonto überwiesen werden. Auch die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bestätigt: „Ab 2026 benötigen daher alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ein Girokonto.“

Die DRV hat bereits begonnen, die Betroffenen umfangreich zu informieren. Im Rahmen einer Informationskampagne versendet die Rentenversicherung entsprechende Schreiben und beantwortet Fragen. Ein erforderliches Formular, um die unbare Zahlung der Rente zu beantragen, ist auf der Website des Rentenservice verfügbar. Alternativ lässt es sich telefonisch anfordern.

Wer kein eigenes Konto eröffnen kann, hat die Möglichkeit, die Rente auf das Konto einer Vertrauensperson zu übertragen. Wichtig zu wissen: Rentnerinnen und Rentner haben einen gesetzlichen Anspruch auf ein Konto. Sollte eine Bank sich weigern, kann die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, eingeschaltet werden.

Konto eröffnen: Was Rentner beachten müssen

Obwohl jeder ein Konto eröffnen kann, kostet ein Basiskonto meist zwischen fünf und zehn Euro im Monat. Ein Vergleich unterschiedlicher Bankangebote kann dabei helfen, die günstigste Option zu finden. Wer Unterstützung benötigt, kann sich an den Sozialverband VdK wenden, der kostenlose Sozialrechtsberatung anbietet. Für die Beantragung eines Basiskontos stellen die Banken online gesetzlich vorgeschriebene Formulare bereit.

Der Rentenservice betont, dass die Überweisung der Rente auf das Konto für Rentner kostenlos ist. Sollte bis Dezember 2025 kein Konto gemeldet werden, könnte es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Rentenzahlung kommen. Rentner verlieren ihr Geld jedoch nicht, da ausstehende Beträge nachträglich überwiesen werden.

Für im Ausland lebende Rentner bleibt die Lebensbescheinigung unverzichtbar, damit der Rentenanspruch erhalten bleibt. Die Umstellung auf ein Konto stellt eine große Veränderung dar, doch mit guter Planung und Beratung sollte der Übergang für alle problemlos verlaufen.

