Sind die Bezieher von Rente aktuell die großen Inflationsverlierer? Dieses Gefühl ist unter den Rentnern weit verbreitet. Zwar gab es zum Juli 2023 im zweiten Jahr in Folge einen deutlichen Anstieg der Renten (+4,39 Prozent im Westen, +5,86 Prozent im Osten). Dennoch bleibt diese Rentenanpassung unter dem Niveau der momentanen Inflation zurück – Kaufkraftverlust also!

Hinzu kommt: Anders als viele Arbeitnehmer bekommen die Renten-Empfänger auch keine abgabefreie Inflationsprämie von bis zu 3.000 Euro. Doch nun zeigen neue, überraschende Zahlen: Rentner sind überhaupt keine Inflationsverlierer – ganz im Gegenteil!

Rente: In Wirklichkeit Inflationsgewinner!

Man mag es kaum glauben, aber wenn man auf die vergangenen Jahre schaut, ist die reale Kaufkraft von Rentnern sogar gestiegen. Und das, obwohl es 2021 für Bezieher aus den alten Bundesländern sogar keine Nullrunde gab!

Die „Bild“-Zeitung hat anhand von Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund errechnet, dass die Männerrenten zwischen 2012 und 2022 im Schnitt um 26 Prozent gestiegen sind. Die Frauenrenten in diesem Zeitraum sogar um 56,1 Prozent, weil immer mehr früher berufstätige Frauen in den Ruhestand gingen. Die Inflation lag in diesen Jahren zusammen aber bei nur 20,6 Prozent!

Rentenerhöhung 2024: Wird sie die größte seit 1977?

Da werden viele nicht schlecht staunen, auch weil die gefühlte Wahrheit eine andere ist! Doch könnte dieser Trend sich nun ins Gegenteil umkehren? Vieles wird davon abhängen, wie schnell sich die Inflation wieder stabilisiert. Aktuell steigt sie sogar wieder leicht an! Im Juni lag sie bei 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai waren es noch 6,1 Prozent.

Noch viel wichtiger aber: Wie stark wird die Erhöhung der Renten im kommenden Jahr ausfallen? Angesichts der aktuellen üppigen Tarifrunden gehen Experten von der dritten starken Rentenanpassung in Folge aus. Es könnte sogar die größte Rentenerhöhung seit Kanzler Schmidt werden (mehr dazu hier).