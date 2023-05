Rente: Plötzlich enorme Nachbesserung für Senioren? Es geht um Zehntausende Euro für jeden

Das wäre ein finanzieller Hammer! Die Ampel-Regierung debattiert seit Wochen heftig über das Gebäudeenergiegesetz. Klingt sperrig, vielen ist die Debatte eher unter dem kruden Begriff „Heizungsverbot“ geläufig.

Es geht um die Energieversorgung der Zukunft, um mehr Klimaschutz. Doch die Wärmewende ist teuer für die Hausbesitzer – für manche scheinbar unbezahlbar. Viele Menschen in Rente fürchten, dass ihnen ihr wichtigster Baustein der Altersvorsorge, ihr Eigenheim, wegbricht! Nun aber könnte es für Senioren die Wende geben.

Rente: SPD-Generalsekretär kündigt Nachbesserung an

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert machte am Donnerstagabend im ZDF-Talk von Maybrit Illner die Positionen seiner Partei klar. Deutschland solle bis spätestens 2045 klimaneutral sein, beim Heizungstausch gehe es nun aber um die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes. Konkret: Um die Fördergelder.

„Wir werden niemanden auch nur eine Stunde im Unklaren lassen, wie das Ganze dann abgefedert wird. Und wir werden noch Verbesserungen machen müssen gegenüber dem jetzt eingereichten Entwurf, was bestimmte Alters- und Einkommensgrenzen angeht. Die überzeugen mich noch nicht“, gab Kühnert ein Versprechen im ZDF ab – und kritisierte damit indirekt auch Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Ausnahmeregelung für alle Menschen in Rente?

Dann erklärte Kühnert sogar, dass er Menschen in Rente von der Pflicht zum Heizungswechsel befreit sehen will. Die Fragen müssten nun im parlamentarischen Verfahren geklärt werden, so Kühnert. „Ich hielte beispielsweise den Übergang in ein Rentensystem, welches auch immer, für einen plausiblen Zeitpunkt, weil sich dort an der Einkommenssituation etwas verändert, was in der Regel dann auch weiterhin so bleibt“, so Kühnert.

Der Eintritt in die Rente sei in der Regel auch für viele Banken der Moment, in dem sich an der Kreditwürdigkeit der Personen etwas verändert. Es brauche nun schnell Klarheit, forderte der Politiker in der ZDF-Sendung. Der SPD-Generalsekretär macht also allen Hausbesitzern im Seniorenalter Hoffnung. Bisher war nur die Rede von Ausnahmen für Menschen ab 80 Jahren beim Heizungsgesetz.

Weitere interessante Nachrichten:

Es geht hier um massive Beträge. Der Preis für Wärmepumpen als Ersatz für Öl- oder Gasheizungen ist zuletzt nach oben geschossen und liegt nun bei mehreren Zehntausend Euro. Neben dem Grundgerät kommen teure Sanierungsarbeiten im Haus dazu!