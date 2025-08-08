Rente mit 70 „ein MUSS“ – diese Aussage überrascht

Es ist wohl das größte Dilemma, das Deutschland innenpolitisch zu lösen hat: der demografische Wandel. Das Problem also, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, die Rente beziehen müssen, und immer weniger Jüngere, die dafür aufkommen. Und dann ist da noch die Sache mit dem Fachkräftemangel.

Ausgerechnet ein Dachdecker, ein Mann mit körperlich sehr anspruchsvollem Handwerk also, ist nun dafür, die Rente erst ab 70 einzuführen.

Rente mit 70 – für alle?

Die große Koalition aus CDU und SPD sollte eigentlich am Renteneintrittsalter mit 67 festhalten. So steht es schließlich im Koalitionsvertrag. Doch hinter den Kulissen rumort es. CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche fordert: Renteneintritt mit 70, zumindest für Babyboomer. Ein unbeliebter Vorschlag in der eigenen Partei.

Auch SPD-Finanzminister Lars Klingbeil ist nicht angetan und kontert: Man solle mal die Dachdecker fragen, ob sie überhaupt bis 67 durchhalten. „Focus“ hat genau das getan. Jens-Norbert Schmidt, 64, Dachdeckermeister aus Sachsen-Anhalt, bringt es auf den Punkt: „Wer vor 30 Jahren in Rente ging, hatte noch zehn, 15 Jahre Ruhe, dann hat ihn Gott geholt, und alles war gut.“

Seine Mutter ist heute 91. Die Lebenserwartung steigt, aber das Rentensystem wackelt. Pflegeheime kosten viel. Rentner leben länger, zahlen aber nicht mehr ein. „Dass wir das Rentenalter auf 70 erhöhen müssen, und zwar für alle, ist ein Muss, daran führt aus meiner Sicht überhaupt kein Weg vorbei.“

Flexible Rente statt Schreibtisch-Logik

Schmidt spricht aus Erfahrung, auch als Obermeister der Dachdecker-Innung. Wer täglich schwer hebt, hält selten bis 67 durch. Deshalb fordert er Flexibilität: Modelle, die der Realität von Handwerk und Körper Rechnung tragen – nicht nur der Statistik: „Einige würden sogar über 67 Jahre hinaus weiterarbeiten.“ Man könne beispielsweise auch ab 50 schon eine Vier-Tage-Woche einführen, dafür dann aber bis 70 weiterarbeiten, schlägt er vor.

Voraussetzung: Sie können ihr Tempo selbst bestimmen. Genau das hat Schmidt in seiner Firma möglich gemacht – etwa mit der Viertagewoche für ältere Maurer. Die dann aber eben auch nur für vier Tage bezahlt werden.