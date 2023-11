Rente: Habeck schlägt einfallsreichen Deal vor – bis zu 9.285 Euro sind für dich drin

Es ist ein innovativer Vorstoß zum Thema Rente! Wirtschaftsminister Robert Habeck (der Grüne wurde sogar zuletzt mit Hitler verglichen!) überraschte nun mit einer Idee, die er umsetzen möchte. Kann er sich damit durchsetzen, ist für viele Senioren finanziell einiges zu holen.

Es geht dem Vizekanzler um den Renteneintritt, finanzielle Anreize und Fachkräftemangel.

Verlockendes Angebot von Vizekanzler Habeck: Mehr Netto

Das Angebot des Grünen-Ministers klingt ziemlich verlockend: Wer sich dazu entschließt, länger zu arbeiten, wird reich belohnt. Schon jetzt ist es so, dass Menschen, die über der Altersgrenze hinaus arbeiten, mehr Netto vom Brutto haben als Jüngere. Sie müssen keine Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Habeck geht jetzt noch einen Schritt weiter.

Er will auch die Arbeitgeber-Anteile für diese beiden Sozialversicherungen streichen. Stattdessen sollen die alten Arbeitnehmer diese Beiträge selbst direkt ausbezahlt bekommen. Das Nettogehalt würde also nochmal deutlich steigen.

Statt Rente: Über 10 Prozent mehr

Der Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung beträgt 9,3 Prozent des Bruttolohns. In der Arbeitslosenversicherung sind es 1,3 Prozent – insgesamt geht es also aktuell um 10,6 Prozent mehr Gehalt!

Wer kann da nein sagen? Unter anderem Menschen, die entweder körperlich oder psychisch nicht mehr in der Lage sind, länger zu arbeiten. Oder jene, denen die Freizeit und der stressfreie Start in die neue Lebensphase wichtiger ist als finanzielle Vorteile. Manche aber könnten mit dem neuen Angebot davon überzeugt werden, noch ein wenig länger ins Büro oder in die Fabrik statt in Rente zu gehen. Habeck will mit dem Vorschlag den Fachkräftemangel minimieren, den es in allen möglichen Branchen in Deutschland gibt.

Ein Batzen Geld ist drin

Maximal könnten Senioren derzeit mit diesem Deal bis zu 9.285 Euro mehr im Jahr verdienen. Aber auch Durchschnittsverdiener, die nicht die Bemessungsgrenzen für Sozialbeträge ausreizen, würden gut 5.000 Euro im Jahr zusätzlich einnehmen. Ein Batzen Geld!

Der Vorschlag ist Teil von Habecks Industriestrategie – zur Rettung des Standorts Deutschland. Ob und inwiefern die Ampel-Koalition da mitmacht, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Möglicherweise aber hält die Ampel-Koalition gar nicht mehr so lange.