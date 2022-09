Rente: Nach Gas-Schock findet Frau einen Ausweg – „Jetzt kann ich wieder schlafen“

Die galoppierenden Gaspreise treiben viele Menschen in die Verzweiflung. Wie soll man das stemmen, fragen sich auch viele Bezieher von Rente. So auch eine Berlinerin, die eine ganz besonders schockierende Gas-Rechnung erhielt. Da hätten auch die 300 Euro praktisch gar nicht geholfen, die als Einmalzahlung im Dezember an die Rentnerinnen und Rentner überwiesen werden.

Als sie den Brief ihres Versorger Mitgas öffnete, traf sie der Schlag! Von ihrer Rente wäre praktisch nichts mehr übrig geblieben. Über den Fall berichtete rbb24.

Rechnung löst Schreck aus: Von der Rente 883 Euro nur für Gas weg

Renate Sloma aus Berlin sollte ab November sage und schreibe monatlich 883 Euro für Gas zahlen. Nicht nur die Heizung, sondern auch Warmwasser und der Herd laufen bei ihr mit Gas. Der Wahnsinn: Bis Ende Oktober hätte Sloma 6,21 Cent pro Kilowattstunde gezahlt – danach sollten es 47,25 Cent sein. Sieben Mal mehr!

Das wäre unbezahlbar gewesen für die Seniorin: „Die Rente ist bis zum letzten Pfennig weg. Wenn ich alles zusammennehmen: die Miete, Versicherung und alles.“

Unbezahlbar für die Seniorin in Rente: Verbraucherzentrale bietet Lösung an

Was also tun? Ihre Tochter besorgte einen Elektroherd, um etwas Gas einzusparen. Doch die große Erleichterung kam erst mit einem Gespräch mit der Verbraucherzentrale Berlin. Dort wurde ihr empfohlen das Sonderkündigungsrecht ihres Gas-Vertrages wahrzunehmen und danach nicht zu einem anderen Gas-Anbieter zu wechseln, sondern sich durch den Grundversorger mit Gas beliefern zu lassen. Dort liegt der Preis pro Kilowattstunde aktuell bei 15 Cent.

Pure Erleichterung bei Tochter und Mutter nach dem Gaspreis-Schock. Foto: rbb24

Das ist zwar auch 2,5-mal mehr als bisher, aber immerhin das hält sich der Preisanstieg im Vergleich zum Aufpreis bei Mitgas noch in Grenzen.

„Jetzt kannst du heute Nacht wieder schlafen“, so ihre Tochter nach der Beratung durch die Verbraucherzentrale. „Ja, das kann ich“, bestätigt die Rentnerin sichtlich froh.