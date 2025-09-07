Experte rechnet bei Rente mit Babyboomern ab – „In die Krisen geführt“

Die Rentenkrise spitzt sich zu, und Ökonom Marcel Fratzscher macht die Babyboomer-Generation dafür mitverantwortlich. In einem Interview kritisierte er ihre niedrige Geburtenrate und forderte mehr Engagement der älteren Generation. Sein Vorschlag: ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentner, um die jüngeren Generationen zu entlasten.

Babyboomer und ihre Rolle in der Rentenkrise

Der Ökonom Marcel Fratzscher sieht die Babyboomer-Generation in der Verantwortung für viele der heutigen Krisen, insbesondere in Bezug auf die Rente. In einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“ erklärte er: „Ihr Verhalten in den letzten 35 Jahren hat uns in die Krisen geführt.“ Der Generationenvertrag, der einst ein Versprechen für Sicherheit zwischen Jung und Alt darstellte, sei gebrochen.

Ein Hauptproblem sieht Fratzscher in der niedrigen Geburtenrate der Babyboomer. „In den 1960er-Jahren trugen sechs Beschäftigte einen Rentner. Heute sollen zwei Jüngere einen Älteren mitversorgen. Das kann nicht funktionieren“, kritisierte er. Zwar habe die Babyboomer-Generation auch Erfolge wie Fortschritte in Gesundheitswesen und Armutsbekämpfung erzielt, doch diese reichten nicht aus, um die derzeitigen Probleme aufzuwiegen. Besonders die Sorge vor der Zukunft, etwa durch Umweltzerstörung, wirtschaftliche Unsicherheiten und hohe Wohnkosten, belaste die jüngeren Generationen massiv.

Fratzscher schlägt soziales Jahr für Rentner vor

Neben der Kritik an der Generationenverantwortung äußerte Fratzscher einen kontroversen Vorschlag: ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentnerinnen und Rentner. Gegenüber dem „Spiegel“ sagte der DIW-Chef, ältere Generationen müssten sich stärker im Sozialbereich oder in der Verteidigung einbringen. „Gesundheitlich werden das manche nicht können, aber dafür gibt es auch bei jungen Leuten Regelungen.“ Besonders ehemalige Fachkräfte oder Personen mit technischer Ausbildung könnten gebraucht werden.

Fratzscher unterstrich zudem, dass Ängste junger Menschen vor den aktuellen und kommenden Herausforderungen keine Übertreibung seien. Ein Drittel der Unter-30-Jährigen leide an psychischen Problemen, was oft durch Unsicherheiten wie Arbeitsplatzverlust oder die digitale Transformation verstärkt werde. Er betonte, dass die ältere Generation hier nicht nur Verantwortung übernehmen sollte, sondern auch die Chance habe, zur Lösung beizutragen.

