Rente: FDP-Politiker fordert massive Reform – und erhält sofort Kontra „steht auf wackligen Beinen“

Die FDP macht sich offenbar große Sorgen um das deutsche Rentensystem.

Weil die Rentenkasse laut der FDP kurz vor dem Bankrott stehe, hat Abgeordneter Johannes Vogel eine massive Reform der Rente gefordert. Statt in die gesetzliche Kasse einzuzahlen, sollen Erwerbstätige Teile ihre Gehalts in eine „gesetzliche Aktienrente“ investieren. Doch für den Vorschlag zur Rente hagelt es heftige Kritik.

Rente: Rentenversicherung wehrt sich gegen Vorschlag

Der Vorstoß der FDP ruft die Deutschen Rentenversicherung (DRV) auf den Plan, wie „Bild“ berichtet.

„Anders als die FDP behauptet, steht das Rentensystem nicht vor dem Kollaps“, stellt der DRV klar. Im Gegenteil sei die gesetzliche Rente gut aufgestellt, so die Rentenkasse.

Das ist die FDP:

die Freie Demokratische Partei wurde am 12. Dezember 1948 gegründet

die liberale Partei ist im politischen Bereich Mitte bis Mitte-rechts eingeordnet

die FDP war von 1949 bis 1956, 1961 bis 1966, 1969 bis 1998 und 2009 bis 2013 als kleinerer Koalitionspartner an der Bundesregierung beteiligt

Parteivorsitzender ist Christian Lindner

Konkret seien die Renten seit 2015 im Westen um 17 Prozent, im Osten sogar um 23 Prozent gestiegen. Und: Der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung rechne in den nächsten 15 Jahren mit einem jährlichen Anstieg um im Schnitt zwei Prozent.

Absage an Renten-Vorschlag

Die „Aktienrente“ erscheint dagegen unsicher, so die DRV: „Ob die Rendite der Anlage des Kapitals in Aktien tatsächlich höher ist, als die Beitragsrendite der Rentenversicherung ist, kann niemand voraussagen, denn die Entwicklung an den Aktienmärkten schwankt stark.“

Das Fazit: „Die Aktienrente stünde insofern auf wackeligen Beinen“, zitiert „Bild“.