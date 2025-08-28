Experten fordern höheres Eintrittsalter für die Rente – „Zeit zu handeln“

Führende deutsche und französische Ökonomen warnen vor einem Bedeutungsverlust Europas in der globalen Wirtschaft. Vor dem gemeinsamen Ministerrat in Toulon fordern sie mutige Reformen in beiden Ländern. Vorschläge wie ein höheres Eintrittsalter für die Rente sollen Deutschland und Frankreich wettbewerbsfähiger machen.

Rente: Ökonomen fordern höheres Eintrittsalter

Führende deutsche und französische Ökonomen haben ihre Regierungen zu mutigen Reformen aufgerufen. Angesichts des Ukraine-Kriegs und niedrigen Produktivitätswachstums sei es „an der Zeit zu handeln“, heißt es in einem Papier, das den Kabinettsmitgliedern vor dem Ministerrat in Toulon vorgelegt wurde, wie unter anderem „Spiegel“ berichtet. Eine starke deutsch-französische Zusammenarbeit sei nötig, um Europa vor einem Bedeutungsverlust in einer veränderten globalen Wirtschaft zu bewahren.

Die Wirtschaftsexperten fordern in Deutschland eine Erhöhung des Renteneintrittsalters und eine Einschränkung des vorzeitigen Ruhestands. In Frankreich sprechen sie sich für eine Ausweitung der durchschnittlichen Arbeitsstunden aus, da diese im europäischen Vergleich niedrig seien. Beide Vorschläge stoßen jedoch auf politische Widerstände. Aktuell gibt es in der schwarz-roten Bundesregierung keine Mehrheit für die Forderungen, die insbesondere die Rente betreffen.

Reformen sollen Länder wettbewerbsfähig machen

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, schlagen die Ökonomen eine gemeinsame Innovationsagentur nach US-amerikanischem Vorbild vor. Diese Institution soll technologische Durchbrüche in Bereichen wie Verteidigung, künstlicher Intelligenz und Medizin fördern. Auch in der Energiepolitik fordern sie ein deutsch-französisches Gremium, das hauptsächlich Klima-, Elektrifizierungs- und Wasserstoffstrategien besser koordiniert. Derzeit seien die Ansätze beider Länder unkoordiniert und auf Kollisionskurs.

Im Umgang mit China plädieren die Experten für eine strategische Industriepolitik. In sicherheitsrelevanten Bereichen wie Telekommunikation oder Robotik müsse die EU unabhängig werden. Gleichzeitig sei es sinnvoll, in weniger sensiblen Branchen von Chinas preisgünstiger Produktion zu profitieren.

In Sektoren wie Elektromobilität raten sie dazu, gezielt chinesische Investitionen anzulocken, um lokale Produktionskapazitäten und technisches Know-how in Europa zu stärken. Sie sprechen sich dafür aus, die Prinzipien der chinesischen Strategie der 2000er-Jahre zu übernehmen, um den Markt langfristig zukunftsfähig zu machen.

