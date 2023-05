Rente: So viel bekommen deutsche Rentner im Durchschnitt monatlich – kannst du da mithalten?

Jetzt werden die Karten auf den Tisch gelegt – oder besser gesagt: die Euro-Scheine! Wie viel Rente haben deutsche Senioren monatlich zur Verfügung? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die konkreten Zahlen ermittelt.

Nun kannst du mal schauen, ob du mit deiner Rente mithalten kannst. Liegst du drunter oder drüber? Hier kannst du deine Rente vergleichen!

So hoch ist die Median-Rente in Deutschland

Einbezogen in die Rechnung wurde nicht nur die gesetzliche Rente, sondern auch das Einkommen aus privater oder betrieblicher Altersvorsorge. Hast du über mehrere Säulen für den Ruhestand vorgesorgt? In der Regel stehen diejenigen besser da, die auch privat fürs Alter gespart haben.

Das DIW hat die Zahlen von 2020 ausgewertet und nun veröffentlicht. Demnach lag das monatliche Median-Nettoeinkommen eines allein lebenden Rentners in Deutschland bei 1.800 Euro. Das ist der Zahlbetrag nach Abzug der Sozialversicherung, aber vor Steuern, die nicht automatisch einbehalten werden.

Der Median, also der Zentralwert einer Statistik (genau die Mitte einer Liste), ist etwas anderes als der Mittelwert (Summe durch die Anzahl der Werte geteilt). Extreme Ausreißer nach oben oder unten fallen beim Median weniger ins Gewicht.

Wenn du so viel Rente kriegst, gehörst du zu den reichsten Senioren

Schaut man nur auf die Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sieht die Lage dagegen dürftiger aus. Im Jahr 2022 lag die Netto-Durchschnittsrente bei 1.152 Euro. Männer erhielten im Schnitt mehr Geld von der gesetzlichen Rente (1.276 Euro) als Frauen (1.060 Euro).

Das Institut gab auch bekannt, dass Rentner 2020 ab einem Haushaltsnettoeinkommen von 3.190 Euro zum reichsten Zehntel zählten. Kreuzfahrten, Konzerte und Theaterbesuche, freigiebige Geschenke an die Enkel: Diese Gruppe kann sich und anderen am Lebensabend so einiges gönnen!

Weitere mögliche passive Einkommensquellen von Senioren, wie beispielsweise Mieten oder Devisen, sind nicht in die Berechnung eingeflossen.