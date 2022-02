Rente: Ungerechtigkeit bringt Influencer auf die Palme – „Richtig unfair!“

So bringt der demografische Wandel das Rentensystem in Gefahr.

Demografischer Wandel bringt Rentensystem in Gefahr - so wird Deutschland immer älter

Die gesetzliche Rente und die Steuern – viele verstehen da nur Bahnhof! Instagram-Nutzer „Steuerfabi“ hat das komplexe Thema nun in einem Kurzvideo seinen Followern nähergebracht.

„Steuerfabi“, dem auf Instagram und auf TikTok Hunderttausende folgen, darunter auch Finanzminister Christian Lindner, spielt in dem Erklärvideo zwei Rollen: Ein Experte erklärt einem Renten-Anfänger die Sache mit der Besteuerung der Rente.

In dem Clip weist „Steuerfabi" auf eine Ungerechtigkeit bei der Rente und Steuer hin – die nun allerdings von der Ampel-Bundesregierung angegangen werden soll.

Rente: Ungerechtigkeit im System bringt Influencer auf die Palme – „Richtig unfair“

Es geht um die Doppelbesteuerung der Rente, denn auch im Alter gibt es noch Abzüge durch den Staat.

Rente – mehr zur gesetzlichen Rentenversicherung:

wurde in Deutschland 1891 eingeführt.

Im Jahr 2020 gab es in Deutschland über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner.

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung liegt aktuell bei 18,6 Prozent.

Dieser wird je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen.

Der Steuerexperte klärt im Netz über das Problem der Doppelbesteuerung bei der Rente auf. Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / K. Schmitt, Screenshot Steuerfabi/Instagram

Der zunächst Ahnungslose im Video findet es „richtig unfair“, dass die Rente hinterher auch noch versteuert wird. Das sei eine doppelte Belastung.

Das steckt hinter der Doppelbesteuerung bei der Rente

Tatsächlich ist es so: Wer heute in Rente geht, muss aktuell auf rund 82 Prozent der Rente Steuern zahlen. In den kommenden Jahren steigt dieser Anteil je nach Jahr des Renteneintritts weiter an.

Ursprünglich ging man davon aus, dass ab 2040 die Neurentner voll besteuert werden, nun ist von 2060 die Rede. Die Freibeträge werden also weniger schnell sinken und damit Millionen Rentner weniger Steuer zahlen müssen.

Dennoch bleibt es dabei, dass auch Rentner steuerpflichtig sind. Der Experte wendet ein, dass man dafür aktuell 94 Prozent der Rentenbeiträge von der Steuer absetzen kann. Ab 2023 will die neue Ampel-Bundesregierung umsetzen, dass die Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung vollständig absetzbar sind. Eigentlich sollte das erst ab 2025 vollständig möglich sein.

Der Bundesfinanzhof, Deutschlands oberstes Finanzgericht, hatte der Politik in einem Urteil 2021 Beine gemacht, weil zu befürchten ist, dass vor allem bei kommenden Generationen die Entlastung als Beitragszahler geringer ausfällt als die späteren Steuerzahlungen im Rentenalter – und damit eine Doppelbesteuerung vorliegen würde.

Doppelbesteuerung bei der Rente: Ampel kündigt Reform an – alles gut?

Also dann doch alles fair und gut? Der „Steuerfabi“ hat seine Zweifel: „Bis du in Rente kommst, kommen noch einige Regierungen und wie dann die Rente besteuert wird, das kann noch keiner sagen“, gibt er seinem zweiten Ich im Video noch mit auf den Weg.