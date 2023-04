Rente: Deutschlandticket kommt – doch viele Rentner gehen leer aus

Deutschlandticket in den Startlöchern! Am 1. Mai soll das Deutschlandticket in Deutschland erscheinen. Der Nachfolger des erfolgreichen 9-Euro-Tickets sorgt aber alles andere als für Jubel. Zu hoch sei der Preis für Bedürftige und Menschen mit einer geringen Rente.

Oben drauf kommt auch ein weiteres Problem. Denn die Beschaffung des Deutschlandtickets dürfte für viele schwierig werden. Viele Bedürftige und Menschen mit Rente werden zurückgelassen.

Rente: Das müssen Senioren wissen

„Das Deutschlandticket wird ein echtes Multitalent“, predigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing den neuen 9-Euro-Ticket-Nachfolger an. Unter anderem soll es den Nahverkehr attraktiver machen und klimafreundlicher sein. Allem voran aber will man damit Bürgerinnen und Bürger entlasten. Doch stimmt das überhaupt? Viele Verbände widersprechen Wissing: Das Ticket sei zu teuer und da es nur digital käuflich ist, werden Rentner ohne Smartphones oder Computer schonungslos zurückgelassen.

Das neue Ticket muss daher auch an Schaltern oder Automaten erhältlich sein, fordert Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel gegenüber der „Bild“ im November. „Das ist wichtig für alle Menschen, die aus verschiedenen Gründen keinen Zugang zum Internet haben.“

Bundesverkehrsminister Wissing sieht bei dem Digital-Vorwurf aber kein Problem. „Digital heißt natürlich nicht nur per Handy“, sagte er. Neben einer App gebe es für Reisende ohne Handy eine Chipkarte als Ticketnachweis. Dem Ticket in Papierform gibt der Minister eine klare Absage: „Wir wollen niemanden überfordern, aber das mit dem Nadeldrucker ausgedruckte Papierticket ist nicht die Zukunft“, sagte der FDP-Politiker gegenüber „T-online“.

Rente: Günstigeres Ticket für Senioren?

Gibt es wenigstens ein günstigeres Ticket für Rentnerinnen und Rentner? Schließlich haben Senioren ohnehin schon mit den steigenden Preisen zu kämpfen und müssen schauen, wie sie mit ihrer Rente auskommen. Doch von einem Seniorenticket ist bisher nirgends die Rede.

Allerdings wird schon in vielen Bundesländern über ein Sozialticket diskutiert. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer hatte in der Vergangenheit mehrmals betont, dass für ihn ein solches „NRW-Ticket“ weiterhin denkbar wäre. Im Koalitionsvertrag zumindest hatten sich CDU und Grüne für „einen preiswerten ÖPNV für alle“ ausgesprochen.