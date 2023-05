Rente: Im Alter auf Geld verzichten? Sozialverbände sind nun empört

Jörg Tremmel, Vorstandssprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, mahnte in einem Interview mit „Focus Online“ zu Generationengerechtigkeit zwischen jung und alt und forderte: „Die Jüngeren müssen etwas mehr zahlen, aber die Älteren müssen auch bereit sein, etwas weniger zu bekommen“. Tremmel musste nicht lange auf Gegenwind warten.

Wie SPD-Politiker und Bundesvorsitzender der AG SPD 60 plus Lothar Binding (73) dieser Redaktion mitteilte, sei jedoch klar, dass wir „kein Problem zwischen alt und jung, sondern ein Problem zwischen arm und reich“ haben. „Von dieser Tatsache lenkt die Namensgebung der ‚Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen‘ ab“. Sie verstehe sich als „Lobby für junge Bürger und erzeugt einen Konflikt in der Altersversorgung, den es nicht gibt“, so Binding.

Rente: „Eigentlich reden wir nicht von Rente, sondern von Lohn“

Und weiter: „Eigentlich reden wir nicht von Rente, sondern von Lohn. Sind die Löhne hoch, ist ein Renten-Niveau von 48 Prozent vielleicht auskömmlich. Bei hohen Löhnen fällt es den versicherungspflichtig Beschäftigten außerdem leichter, höhere Beiträge als 18,6 Prozent in den Rententopf zu geben“.

Es werde viel über Demographie gesprochen. Vergessen werde jedoch beispielsweise die Produktivität: „Wenn die aktiv im Berufsleben Stehenden eine hohe Produktivität und gute Einkommen haben, etwa durch Bildung und Forschung, Automatisierung, Digitalisierung, bessere Ernährung oder ein leistungsstarkes Gesundheitssystem, ein effektiveres Verkehrssystem – aber auch weil die zuvor aktiv arbeitende Generation eine gute Infrastruktur hinterlassen hat – können Wohlstand und Lebensstandard insgesamt für Jung und Alt steigen, obwohl die Alterspyramide fast auf dem Kopf steht“.

Dennoch mahnt er: „Ändern wir weder sein System, noch seine wichtigsten Kennzahlen, kann das Rentensystem instabil werden“. Für Peter-Michael Zernechel, Sprecher des Sozialverband Deutschland (SoVD), müsse in diesem Zusammenhang das Nebeneinanderstehen von gesetzlicher Rente und Beamtenversorgung „kritisch beleuchtet“ werden, „die im direkten Vergleich deutlich höhere Altersbezüge ermöglicht“.

Sowohl Binding als auch der SoVD begrüßen jedoch „den Vorschlag von Herrn Tremmel, eine Erwerbstätigenversicherung einzuführen, in die ausnahmslos alle Erwerbstätigen einbezogen werden“. Damit könne „der Eintritt der Babyboomer in die Rente finanziell abgefedert werden“, wie Zernechel ausführt.