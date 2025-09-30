  1. DerWesten.de
Rente Auszahlung Oktober 2025: An diesen Tagen ist es so weit

Wir verraten dir alles, was du rund um die Auszahlung der Rente im jeweiligen Monat 2025 wissen musst.

Alles, was du rund um das Thema Auszahlung der Rente wissen musst. (Symbolbild)
Die Rente ist für viele Deutsche ein Ziel, auf das sie hinarbeiten. Doch auch in der Rente spielt Geld eine große Rolle und somit auch die monatliche Auszahlung der Leistung. Die gesetzliche Rente landet nicht einfach so auf dem Konto, wer sie bekommen möchte, muss eine Hürde nehmen. Auch bei der Auszahlung der gesetzlichen Altersrente gibt es Unterschiede. Wir verraten dir alles, was die rund um das Thema Auszahlung der Rente wissen musst.

Rente Auszahlung: DAS müssen Bezieher unbedingt wissen

Wer in Deutschland die gesetzliche Rente bekommen möchte, muss dafür einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) stellen. Damit das Geld pünktlich zum Renteneintritt auf dem Konto landet, sollte der Rentenantrag etwa drei Kalendermonate vor dem Beginn der Rente gestellt werden.

Doch wer kann die Altersrente in Deutschland überhaupt bekommen? „Die reguläre Altersrente, die Regelaltersrente, können fast alle bekommen, die gearbeitet haben oder Kinder erzogen haben. Denn es genügen fünf Jahre Mindestversicherungszeit (auch Wartezeit genannt) als Voraussetzung. Außerdem müssen Sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Diese Altersgrenze steigt seit 2012 stufenweise auf 67 Jahre an“, heißt es dazu von der Deutschen Rentenversicherung.

Die Höhe der jeweiligen Altersrente richtet sich im Wesentlichen nach den Beitragsjahren in der Rentenversicherung und der Höhe der jährlichen Beiträge. Wer also mehr in die Versicherung eingezahlt hat und damit mehr Rentenpunkte gesammelt hat, bekommt auch eine höhere Auszahlung.

Auszahlungstermine Rente 2025

Bei dem Auszahlungstermin der Rente werden nicht alle Berechtigten gleich behandelt. Die Rentenzahlung durch die Rentenversicherung erfolgt für alle, die nach April 2004 ihre Altersrente beantragt haben oder dies noch machen werden, am Monatsende – genauer am letzten Bankarbeitstag – und zwar rückwirkend für den jeweiligen Kalendermonat. Anders sieht es bei allen Rentnern aus, die ihren Rentenbeginn vor April 2004 hatten. Sie bekommen die Rentenauszahlung am Monatsanfang im Voraus für den selbigen.

MonatAuszahlung für Renten vor April 2004Auszahlung für Renten nach April 2004
Januar29. Dezember 202431. Januar 2025
Februar31. Januar 202528. Februar 2025
März28. Februar 202531. März 2025
April31. März 202530. April 2025
Mai30. April 202530. Mai 2025
Juni30. Mai 202530. Juni 2025
Juli30. Juni 202531. Juli 2025
August31. Juli 202529. August 2025
September29. August 202530. September 2025
Oktober30. September 202530. Oktober 2025
November30. Oktober 202528. November 2025
Dezember28. November 202530. Dezember 2025
Januar 202630. Dezember 202530. Januar 2026
Auszahlungstermine Rente 2025

Wer seinen Ruhestand außerhalb Deutschlands verbringt, bekommt seine Rente ebenfalls überwiesen. Wer ein Bankkonto im Nicht-EU-Ausland nutzt, bekommt die Rentenauszahlung von der Deutschen Rentenversicherung ebenfalls über den Renten Service der Deutschen Post.

Wer Grundrente bezieht, muss sich zum Glück nicht noch mit einem weiteren Auszahlungstermin befassen. Die Grundrente wird nämlich zusammen mit der Altersrente ausgezahlt. Diese muss man übrigens auch nicht gesondert beantragen. Wer anspruchsberechtigt ist, bekommt die Auszahlung automatisch.

Wer anspruchsberechtigt ist, bekommt die Auszahlung automatisch.