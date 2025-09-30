Rente Auszahlung Oktober 2025: An diesen Tagen ist es so weit

Die Rente ist für viele Deutsche ein Ziel, auf das sie hinarbeiten. Doch auch in der Rente spielt Geld eine große Rolle und somit auch die monatliche Auszahlung der Leistung. Die gesetzliche Rente landet nicht einfach so auf dem Konto, wer sie bekommen möchte, muss eine Hürde nehmen. Auch bei der Auszahlung der gesetzlichen Altersrente gibt es Unterschiede. Wir verraten dir alles, was die rund um das Thema Auszahlung der Rente wissen musst.

Rente Auszahlung: DAS müssen Bezieher unbedingt wissen

Wer in Deutschland die gesetzliche Rente bekommen möchte, muss dafür einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) stellen. Damit das Geld pünktlich zum Renteneintritt auf dem Konto landet, sollte der Rentenantrag etwa drei Kalendermonate vor dem Beginn der Rente gestellt werden.

Doch wer kann die Altersrente in Deutschland überhaupt bekommen? „Die reguläre Altersrente, die Regelaltersrente, können fast alle bekommen, die gearbeitet haben oder Kinder erzogen haben. Denn es genügen fünf Jahre Mindestversicherungszeit (auch Wartezeit genannt) als Voraussetzung. Außerdem müssen Sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Diese Altersgrenze steigt seit 2012 stufenweise auf 67 Jahre an“, heißt es dazu von der Deutschen Rentenversicherung.

Die Höhe der jeweiligen Altersrente richtet sich im Wesentlichen nach den Beitragsjahren in der Rentenversicherung und der Höhe der jährlichen Beiträge. Wer also mehr in die Versicherung eingezahlt hat und damit mehr Rentenpunkte gesammelt hat, bekommt auch eine höhere Auszahlung.

Auszahlungstermine Rente 2025

Bei dem Auszahlungstermin der Rente werden nicht alle Berechtigten gleich behandelt. Die Rentenzahlung durch die Rentenversicherung erfolgt für alle, die nach April 2004 ihre Altersrente beantragt haben oder dies noch machen werden, am Monatsende – genauer am letzten Bankarbeitstag – und zwar rückwirkend für den jeweiligen Kalendermonat. Anders sieht es bei allen Rentnern aus, die ihren Rentenbeginn vor April 2004 hatten. Sie bekommen die Rentenauszahlung am Monatsanfang im Voraus für den selbigen.

Monat Auszahlung für Renten vor April 2004 Auszahlung für Renten nach April 2004 Januar 29. Dezember 2024 31. Januar 2025 Februar 31. Januar 2025 28. Februar 2025 März 28. Februar 2025 31. März 2025 April 31. März 2025 30. April 2025 Mai 30. April 2025 30. Mai 2025 Juni 30. Mai 2025 30. Juni 2025 Juli 30. Juni 2025 31. Juli 2025 August 31. Juli 2025 29. August 2025 September 29. August 2025 30. September 2025 Oktober 30. September 2025 30. Oktober 2025 November 30. Oktober 2025 28. November 2025 Dezember 28. November 2025 30. Dezember 2025 Januar 2026 30. Dezember 2025 30. Januar 2026 Auszahlungstermine Rente 2025

Wer seinen Ruhestand außerhalb Deutschlands verbringt, bekommt seine Rente ebenfalls überwiesen. Wer ein Bankkonto im Nicht-EU-Ausland nutzt, bekommt die Rentenauszahlung von der Deutschen Rentenversicherung ebenfalls über den Renten Service der Deutschen Post.

Wer Grundrente bezieht, muss sich zum Glück nicht noch mit einem weiteren Auszahlungstermin befassen. Die Grundrente wird nämlich zusammen mit der Altersrente ausgezahlt. Diese muss man übrigens auch nicht gesondert beantragen. Wer anspruchsberechtigt ist, bekommt die Auszahlung automatisch.

