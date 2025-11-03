Rente im November: Diese Änderungen kommen auf dich zu

Die Rentenzahlungen im November bringen wichtige Änderungen für viele Senioren mit sich. Der Rentenzuschlag wird letztmals getrennt ausgezahlt, ab Dezember erfolgt die Zusammenführung mit der monatlichen Rente. Zudem gelten neue Fristen und Termine, die Rentner unbedingt beachten sollten.

Rente: Neue Änderungen im Überblick

Die Rentenzahlungen bringen im November wichtige Änderungen mit sich, die viele Rentner betreffen. Die Übergangslösung für den Rentenzuschlag läuft aus. Ab Dezember wird der Zuschlag für Erwerbsminderungsrenten direkt in die normale Monatsrente integriert. Dies betrifft insbesondere Rentner, deren Erwerbsminderungsrente zwischen 2001 und 2018 begonnen hat.

Renten mit einem Beginn von 2001 bis 2014 erhalten einen Zuschlag von 7,5 Prozent. Ein Rentenbeginn zwischen Juli 2014 und Dezember 2018 bringt einen Zuschlag von 4,5 Prozent. Die letzte separate Überweisung dieses Zuschlags erfolgt Mitte November. Ab Dezember verschwindet der Posten „Rentenzuschlag“ dann komplett vom Kontoauszug, was für mehr Übersicht sorgt.

Zusätzlich gibt es eine Änderung beim Auszahlungsdatum der Rente. Da der letzte Werktag im November ein Sonntag ist, wird die nachschüssige Rente bereits am Freitag, dem 28. November, überwiesen.

Wichtige Fristen und Altersgrenzen

Ein weiterer Punkt betrifft Rentner, die ihre Zahlung bisher in bar erhalten haben. Bis zum 30. Oktober ermöglicht das Kundenportal, ihre Rentenzahlung auf ein Konto umzuleiten. Falls kein Antrag gestellt wird, werden die Beträge zurückgehalten. Das hat Auswirkungen auf die spätere Auszahlung, denn in bar ist eine Rentenzahlung künftig nicht mehr möglich.

Ab November können zudem alle Bürger ihre erste Rente beantragen, die im August 1959 geboren sind. Das gesetzliche Rentenalter liegt jetzt bei 66 Jahren und zwei Monaten. Diese Grenze wird bis 2031 schrittweise angehoben und wird dann bei 67 Jahren liegen. Tausende Menschen erreichen jeden Monat das Rentenalter und können ihre Auszahlung beantragen. Die Änderungen sollen das Rentensystem vereinfachen und die Verwaltung der Zahlungen effizienter gestalten.

Auch die früher erfolgende Rentenauszahlung Ende November ist eine positive Nachricht für Rentner. Trotz kleinerer Umstellungen werden Übersichtlichkeit und Abläufe verbessert. Wer betroffen ist, sollte die Änderungen beachten, um Probleme wie Unterbrechungen bei der Bar-Auszahlung zu vermeiden.