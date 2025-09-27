Lockangebot der Merz-Regierung für Rentner: Wie viele werden schwach?

Ruhestand oder Netto-Glück? Im schwarz-roten Streit um die „Aktivrente“ gibt’s offenbar eine Lösung! Ab dem 1. Januar 2026 sollen Rentner, die weiterarbeiten, monatlich 2.000 Euro steuerfrei in der Rente hinzuverdienen dürfen.

Das ergibt 24.000 Euro pro Jahr steuerfreier Hinzuverdienst! Das erfuhr die „Bild“ aus dem Finanzministerium.

Angebot von Schwarz-Rot: Bis zu 36.000 Euro steuerfrei in Rente

Der bestehende Grundfreibetrag von etwa 1.000 Euro pro Monat bleibt darüber hinaus bestehen. Er gilt für Renten und andere Einkünfte wie Mieten.

Eine Beispielrechnung: Bei 1.500 Euro Rente werden 500 Euro besteuert. Wer 1500 Euro Rente bekommt und 2.000 Euro hinzuverdient, zahlt nur auf den steuerpflichtigen Rententeil Steuern – der Lohn bleibt steuerfrei. Insgesamt sind bis zu 3.000 Euro pro Monat steuerfrei möglich.

Das macht satte rund 36.000 Euro im Jahr, wie auch Finanzexperte Fritz Güntzler gegenüber „Bild“ unterstreicht.

Merz-Regierung hofft auf Zehntausende Aktivrentner

Wie viele Rentner die „Aktivrente“ und damit dieses Lockangebot, länger berufstätig zu bleiben, nutzen werden, ist unklar. Die Regierung rechnet mit 25.000 zusätzlichen Aktivrentnern pro Jahr. Der Bonus gilt aber auch für Rentner, die schon jetzt weiterarbeiten.

Bereits am 8. Oktober soll das Bundeskabinett über die neue „Aktivrente“ entscheiden, Anfang Dezember soll das Gesetz im Bundestag beschlossen werden.