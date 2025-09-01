Hammer für die Rente: Ruheständler profitieren doppelt

Die Bundesregierung plant mit einer aktiven Rente eine große Reform für arbeitende Rentner. Ab 2026 sollen Ruheständler, die über das reguläre Rentenalter hinaus arbeiten, bis zu 2000 Euro monatlich steuerfrei verdienen können. Dieses Vorhaben soll nicht nur die Arbeitswelt attraktiver machen, sondern auch ältere Arbeitnehmer finanziell entlasten und deren Wissen weiterhin für die Gesellschaft nutzbar machen.

Mehr Geld für arbeitende Rentner mit der Aktivrente

Die geplante Aktivrente der Bundesregierung soll arbeitende Rentner finanziell spürbar entlasten. Laut Zahlen aus dem Bundesfinanzministerium, die der „Bild“-Zeitung vorliegen, wird die Aktivrente allein im Jahr 2026 steuerliche Mindereinnahmen von rund 900 Millionen Euro verursachen. 2027 sollen sich die entlastenden Effekte sogar auf eine Milliarde Euro belaufen. Ziel ist es, dass Ruheständler, die über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, monatlich bis zu 2000 Euro steuerfrei verdienen können.

Das Vorhaben ist Teil eines größeren Rentenpakets, das die Spitzen von CDU, CSU und SPD in Würzburg beschlossen haben. Es soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden, damit die Regelung Anfang 2026 in Kraft treten kann. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erklärte gegenüber der Zeitung optimistisch: „Wir müssen jetzt ins Machen kommen und Deutschland voranbringen. Wir brauchen jetzt einen Aufbruch.“

Aktivrente als Gewinn für Gesellschaft

Linnemann zeigte sich zuversichtlich, dass die Aktivrente positive Effekte auf mehreren Ebenen haben wird. „Für den Einzelnen, weil Leistung sich spürbar lohnt, und für uns als Gesellschaft, weil wir das wertvolle Wissen und die Fähigkeiten der Ruheständler weiter zur Verfügung haben.“ Damit richtet sich die Aktivrente an ältere Arbeitnehmer, die nicht nur ihren finanziellen Spielraum erweitern möchten, sondern auch aktiv bleiben wollen.

Mit der neuen Regelung wird ein jährlicher Milliardenbetrag in den Taschen arbeitender Rentner bleiben, während die Gesellschaft weiterhin von deren Erfahrung profitiert. Das Bundesfinanzministerium hat diese Entlastung fest eingeplant, um dem Arbeitsmarkt Schwung zu geben und den Übergang zwischen Berufstätigkeit und Rente flexibler zu gestalten. Die Aktivrente scheint somit nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein gesellschaftliches Signal zu setzen – Deutschland setzt auf das Können seiner Ruheständler.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.