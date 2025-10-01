Achtung bei Rente im Oktober! Ruheständler müssen hellhörig werden

Im Oktober 2025 treten bei der Rente einige Änderungen in Kraft. Dazu gehören neue EU-Regelungen für Überweisungen, die Einführung von Echtzeitüberweisungen und eine schrittweise Einschränkung der Barauszahlung.

Rente im Oktober: Änderungen und Neuerungen

Auch im Oktober 2025 gibt es für Rentner einige Anpassungen rund um die Rente. Besonders wichtig: Die Meldung aus sozialen Netzwerken, dass Rentenzahlungen eingestellt würden, entpuppt sich als falsch. Die Deutsche Rentenversicherung erklärte deutlich: „Die Renten werden wie gewohnt ausgezahlt.“ Hierbei handelte es sich um eine Falschmeldung im Zusammenhang mit der Einführung neuer EU-Zahlungsrichtlinien.

++ Auch interessant: Rente: Pensionierte werden hellhörig! Darum gibt es in den Niederlanden keine Altersarmut ++

Die EU-Richtlinie PSD3, die im Oktober greift, sichert den Zahlungsverkehr weiter ab. Banken müssen künftig prüfen, ob Kontonummer und Name des Zahlungsempfängers übereinstimmen. Für Rentner bleibt jedoch alles beim Alten. Die Rentenversicherung hat entschieden, bei Rentenzahlungen auf diese Überprüfung zu verzichten. Das bedeutet, dass alle Überweisungen wie gewohnt ausgeführt werden, auch bei kleineren Abweichungen im Namen.

Echtzeitüberweisungen ab Oktober

Eine positive Neuerung betrifft Echtzeitüberweisungen. Ab dem 9. Oktober können Rentner und andere Bankkunden im Euroraum Geld innerhalb von Sekunden transferieren – ohne zusätzliche Kosten. Dies bringt mehr Flexibilität in den Zahlungsverkehr, auch für Rentnerinnen und Rentner.

Gleichzeitig wird die Möglichkeit, die Rente in bar zu erhalten, weiter eingeschränkt. Momentan nutzen nur noch wenige Rentner die sogenannte „Zahlungsanweisung zur Verrechnung“ über die Deutsche Post. Dieser Service wird schrittweise weniger verfügbar sein, da die meisten Auszahlungen mittlerweile über Bankkonten laufen.

Mehr News:

Rentner sollten im Oktober darauf achten, dass alle Überweisungsdetails korrekt angegeben sind. Trotz der neuen Regelungen zur Namensprüfung und den technischen Änderungen bei der Bank bleibt die Auszahlung der Rente sicher. Die Anpassungen sollen langfristig mehr Schutz und Komfort bieten, ohne Verwaltungswege zu erschweren.