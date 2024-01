3 große Renten-Änderungen 2024: „Die Rente mit 63 ist passé“

Was bringt das neue Jahr 2024 bei der Rente? Unsere Redaktion hat mit einem echten Insider gesprochen: Helmut Achatz ist Autor des Buches „Rentenplaner für Dummies“ und betreibt den erfolgreichen Blog vorunruhestand.de mit Themen rund Finanzen, Reise, Gesundheit in Bezug auf Menschen in Rente.

Im Video-Interview mit unserer Redaktion nennt er drei große Änderungen bei der Rente, die im neuen Jahr anstehen.

Renten-Erhöhung 2024: Wie viel wird es denn nun? Experte gibt Prognose ab

Dabei geht es natürlich auch um die Frage, wie hoch die Rente im kommenden Sommer angepasst wird. Angesichts der kräftigen Lohnabschlüsse waren die Erwartungen hoch, doch eine erste Schätzung der Rentenversicherung fiel überraschend mau aus (mehr dazu hier). Renten-Experte Helmut Achatz gibt im Video eine eigene Prognose ab! Endgültige Gewissheit wird es erst im Frühjahr geben, wenn die Ampel-Regierung die genauen Zahlen der prozentualen Anpassung nennt.

Renten-Fachmann Achatz geht im Video auch auf die Diskussion um die umstrittene Rente mit 63 ein (mehr dazu hier). Warum aus seiner Sicht diese Bezeichnung gar nicht mehr stimmt und was tatsächlich korrekt wäre, siehst du im Clip oben.

Kosten für die Krankenkasse in Rente: Über Wechsel nachdenken

Neben den drei Änderungen zum Jahr 2024 dürften sich viele Rentnerinnen und Rentner auch über zusätzliche Kosten für die gesetztliche Krankenversicherung ärgern. Einige Krankenkassen erhöhen die Zusatzbeiträge deutlich. Besonders die AOK Nordost sticht da heraus. Für welche Rentnerinnen und Rentner sich sonst noch ein Wechsel zu einer anderen Kasse lohnen könnte, liest du in diesem Artikel.

