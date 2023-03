Rente: Plus viel höher als erwartet! Kräftige Erhöhung ab Juli 2023

Wieder ein kräftiger Sprung nach oben! Auf diesen Tag haben Millionen Rentner erwartet: Endlich hat die Bundesregierung bekanntgegeben, um wie viel Prozent die Rente ab 1. Juli steigt.

Überraschung: Es ist deutlich mehr als noch im Herbst 2022 vorhergesagt! Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ließ die Katze am Rande einer Kanada-Reise aus dem Sack. Für 2024 macht sein Ministerium gleich eine verheißungsvolle Ankündigung.

Rentenanpassung 2023: Viel deutlichere Erhöhung als zunächst erwartet

Nun steht fest, dass die Rentner deutlich mehr Geld bekommen ab Juli 2023. Im Westen steigen die Renten um 4,39 Prozent, im Osten sind es 5,86 Prozent. Zuvor war man im Herbst in einer Modellrechnung von Rentensteigerungen von 3,5 Prozent (West) und 4,2 Prozent (Ost) ausgegangen.

Es ist das zweite kräftige Rentenplus in Folge. Im vergangenen Jahr ging es mit 5,25 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten noch etwas mehr nach oben. Auch für 2024 sehen die Aussichten für Rentnerinnen und Rentner blendend aus (mehr dazu hier).

Erhöhung der Rente 2023: Das bedeutet es konkret für dich

Wir rechnen aus, was die Erhöhung der Renten für dich konkret bedeutet.

Bisherige Rente in € ab Juli (West) in € ab Juli (Ost) in € 800 835,12 846,88 900 939,51 952,74 1.000 1.043,90 1.058,60 1.100 1.148,29 1.164,46 1.200 1.252,68 1.270,32 1.300 1.357,07 1.376,18 1.400 1.461,46 1,482,04 1.500 1.565,85 1.587,90 1.600 1.670,24 1.693,76 1.700 1.774,63 1.799,62

Auch Durchschnittsrechner können sich somit also über rund 40 bis 60 Euro monatlich Plus im Westen und sogar ein paar Euro mehr in Ostdeutschland freuen.

Auch spannend:

Renten-Plus wird von Inflation eingefangen – doch nächster Sprung kommt

Doch ist das unterm Strich wirklich eine Entlastung angesichts der aktuell hohen Inflation? Die Preissteigerung lag im Februar 2023 bei 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Renten-Plus wird also für höhere Preise im Supermarkt oder für Energie draufgehen.

„Die Rentenanpassung bleibt aktuell hinter der Inflation zurück, aber das ist nur eine Momentaufnahme“, vertröstet das Bundesarbeitsministeriums die Rentnerinnen und Rentner. „Aktuell abgeschlossene Tarifverträge sehen durchaus beachtliche Lohnerhöhungen vor“, heißt es weiter vom Heil-Ministerium. Diese würden sich dann in der Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 abbilden. Heißt also: Nächstes Jahr wird es wieder einen kräftigen Sprung geben!

Renten in Ost und West jetzt angeglichen

Durch das höhere Renten-Plus der Ost-Renten wird endlich ein gleich hoher Rentenwert erreicht. Wegen der höheren Lohnsteigerung in Ostdeutschland ist die Rentenangleichung Ost ein Jahr früher geschafft als gesetzlich vorgesehen.