Rente: Gute Nachricht für Rentner! Bezüge steigen um höchsten Prozentsatz seit 40 Jahren

Gute Nachrichten für Rentner! Schon im Sommer 2022 soll die Rente um mindestens 5,2 Prozent steigen.

Doch über die deutliche Erhöhung der Rente scheint sich offenbar nicht jeder freuen zu können.

Rente steigt um über fünf Prozent – im Juli 2022 ist es so weit

Circa 21 Millionen Menschen beziehen derzeit in Deutschland Rente. Zuletzt hatten sie deshalb mehr Ärger als Freude – doch wie die Deutsche Presse-Agentur nun berichtet, soll es bald deutlich mehr Geld für Rentner geben.

+++Rente: Satte Erhöhung geht weiter! In den kommenden Jahren ist SO viel mehr drin+++

Schon im Juli 2022 sollen Senioren in Westdeutschland 5,2 Prozent mehr Geld erhalten. Im Osten steigt die Rente sogar um 5,9 Prozent, wie aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2021 hervorgeht.

----------------------------------------

Weitere Fakten zur gesetzlichen Rentenversicherung:

wurde in Deutschland 1891 eingeführt

Im Jahr 2020 gab es in Deutschland über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung liegt aktuell bei 18,6 Prozent

Dieser wird je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen

----------------------------------------

Rente: Größtes Plus seit 40 Jahren – und 2023 soll es sogar noch weitergehen

Seit rund 40 Jahren wurde die Rente in Westdeutschland nicht mehr so stark erhöht. Ein ähnlich großes Plus gab es zuletzt 1983, als Rentner sich über 5,59 Prozent mehr Geld im Monat freuen durften.

Sollte die geschätzte Rentenerhöhung 2022 wirklich so eintreten, würden die monatlichen Beiträge von 1.000 Euro zum 1. Juli um 52 Euro im Westen Deutschlands steigen. Im Osten würden Senioren sogar 59 Euro mehr als zuvor bekommen.

Auch 2023 sollen Rentner mit einer Erhöhung ihrer monatlichen Beiträge rechnen dürfen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Und das ist noch nicht alles: Auch im Jahr 2023 sei eine deutliche Erhöhung der Beiträge zu erwarten. Im Westen könnten die Renten dann um 4,9 Prozent steigen, im Osten um 5,7 Prozent. Da die Entwicklung jedoch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie abhängt, könne man noch von keiner genauen Sicherheit ausgehen.

----------------------------------------

Mehr zum Thema Rente:

Rente: Plan der Ampel-Parteien sorgt für Kritik – „Dann ist niemand mehr bereit, Beiträge zu bezahlen“

Rente: 15.000 Euro monatlich! DIESE Politikerin kassiert bald Mega-Pension

Rente: Lohn-Check! Wenn du weniger als DAS verdienst, dann droht dir Armut

----------------------------------------

Rente wird deutlich erhöht – Twitter-Nutzer skeptisch: „Alles steigt mehr als dein Gehalt“

Bei Twitter äußern einige Menschen jedoch schon jetzt ihre Bedenken. „Wir sind in der Inflation. Alles steigt mehr als dein Gehalt. Sogar Renten“, kritisiert ein Nutzer ironisch. „Die jungen Beitragszahler fragen sich, wie diese Umlage finanziert werden soll. Viele der Rentner werden wiederum Post vom Finanzamt bekommen, weil sie neu in die Besteuerung reinfallen“, merkt ein anderer an.

Foto: IMAGO / allOver-MEV

Ein weiterer Nutzer fordert: „Von einer prozentualen Erhöhung haben mal wieder nur die Rentner etwas, die eh schon viel Rente beziehen. Dadurch klafft die Lücke zwischen reichen und armen Rentnern nur weiter auseinander. Feste Beträge wären hier gerechter.“

+++Corona in Deutschland: Höchststand an Neuinfektionen erreicht! ++ Lauterbach schießt gegen zu „läppische“ Kontrollen in Restaurants, Clubs und Co. +++

„2022 sollen die Renten um voraussichtlich fünf Prozent steigen. So sehr es mich für Rentner freut, dürften die fünf Prozent wohl kaum die Inflation ausgleichen?!“, fragt sich ein anderer Mann.

Haben Senioren am Ende also gar nicht mehr Geld auf dem Konto, sondern nur höhere Ausgaben, die damit beglichen werden sollen? Das wird wohl erst die Zeit zeigen.

Renten-Erhöhungen gehen weiter

Doch die Erhöhungen gehen noch weiter. Wieviel bis 2035 drin ist, erfährst du hier >>>