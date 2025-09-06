1.700 Euro Rente ohne Arbeit – so ist das möglich

Kindererziehungszeiten spielen eine entscheidende Rolle für die Rente. Pro Kind können sich Eltern mehrere Rentenjahre sichern, was zu einer spürbaren monatlichen Auszahlung führt. Doch oft reicht diese allein nicht aus, um die finanzielle Sicherheit im Alter zu gewährleisten.

Kindererziehungszeiten: Ein wichtiger Faktor für die Rente

Die Kindererziehungszeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Rente. Für jedes Kind gibt es drei Rentenjahre, wenn es nach 1992 geboren wurde. Das entspricht derzeit monatlich 40,79 Euro pro Jahr. Bei vor 1992 geborenen Kindern werden 2,5 Rentenjahre angerechnet. Das ergibt einen etwas geringeren Betrag. Ein Elternteil kann die Rentenpunkte beantragen oder sie mit dem anderen aufteilen. Wer jedoch staatliche Bezüge für die Kinderversorgung erhält, kann keine zusätzlichen Rentenansprüche aus dieser Zeit geltend machen.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht den Einfluss: Eine Person mit vier Kindern, die nach 1992 geboren wurden, hätte zwölf Rentenjahre und würde dadurch 489,48 Euro monatlich erhalten. 40,79 Euro × 3 Jahre × 4 Kinder = 489,48 Euro. Mit acht Kindern läge der Betrag bereits bei 978,96 Euro monatlich, wie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) dem Portal „Chip“ bestätigt. Eine Begrenzung der Kinderanzahl bei der Berücksichtigung gibt es nicht.

Hohe Kinderzahl allein reicht oft nicht

Trotz der Anrechnung von Kindererziehungszeiten liegt eine solche Rente oft unter der Grundsicherungsgrenze von rund 1.100 Euro. Personen sollten daher prüfen, ob sie Anspruch auf Grundsicherung haben. „Ob ein Rentenanspruch allein aus Kindererziehungszeiten resultiert, spielt keine Rolle bei der Prüfung eines Anspruchs auf Grundsicherung“, erklärte die DRV.

Ein Extremfall verdeutlicht die Dimensionen: Eine Mutter aus Bad Dürkheim mit 14 Kindern könnte – je nach Geburtsjahr der Kinder – bis zu 1.713,18 Euro monatlich an Rente erhalten. Dies wäre jedoch nur im Verlauf ihrer Rentenzeit möglich und nicht direkt nach der Familienplanung. Kindererziehungszeiten bieten einen wertvollen Beitrag zur Rente, ersetzen aber allein keine eigenständige finanzielle Absicherung. Besonders bei mehreren Kindern wird deutlich, wie wichtig eine genaue Prüfung individueller Ansprüche ist.

