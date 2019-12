Erdogan: Box-Europameister kriegt kein Visum für USA-Urlaub – und vermutet DIESEN Grund

Frankfurt/Ankara. Kostet ihn seine wortgewaltige Kritik an Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan (65) ein Stück seiner Freiheit?

Box-Europameister Ünsal Arik (39) ist sauer. Seit fast zwei Jahren will der Deutsch-Türke mit seiner Familie Urlaub in den USA machen, hat schon am 13. Februar 2018 einen Antrag auf ein Touristen-Visum beim US-Generalkonsulat in Frankfurt am Main gestellt. Doch noch immer ist keine Rückmeldung erfolgt – für Arik ein Skandal!

Box-Weltmeister Ünsal Arik ist sowohl deutscher als türkischer Staatsbürger, war schon viermal in Amerika. Noch nie gab es solche Visum-Probleme. Foto: imago images / Overstreet

Erdogan-Gegner Arik: „Warum lässt man uns so lange zappeln?“

Der Sportler zu DER WESTEN: „Ich war bereits viermal in den USA, zuletzt 2017. Nie gab es Probleme, nie hat die Visa-Vergabe länger als einige Wochen gedauert. Warum lässt man uns jetzt so lange zappeln?“ Er wolle in Amerika Freunde besuchen und maximal vier Wochen bleiben.

Das Generalkonsulat habe ihm auf Nachfrage mitgeteilt, dass das Prüfverfahren noch andauere, man keine Auskunft über den Zwischenstand geben könne. Arik: „Das ist lächerlich. Ich bin Boxer, stehe in der Öffentlichkeit. Über mich kann man alles lesen, alles prüfen, mein ganzes Leben durchleuchten. Was gibt es da so lange zu kontrollieren?“

Der Antrag für das US-Visum ist am 13. Februar 2018 eingegangen, läuft bald seit zwei Jahren! Foto: Privat

Sein Verdacht: Politische Meinung verhindert Visa-Vergabe

Sein Verdacht: Die Kritik an Erdogan verhindert die Visa-Vergabe! Er ist der Ansicht, dass die Trump-Administration auf Bitte der Erdogan-Regierung das Prüfverfahren bewusst erschwere.

Hintergrund: Arik wettert öffentlich gegen den türkischen Präsidenten, nennt ihn „Diktator“, vergleicht ihn mit Hitler. Und: In der Türkei droht ihm eine Haftstrafe – Erdogan persönlich hat ihn angezeigt. Die Staatsanwaltschaft in Ankara hat Anklage gegen den Boxer wegen versuchten Mordes erhoben, weil Arik in einem Rap-Song eine Erdogan-Pappfigur umboxt.

Ariks Anwältin Nilgün Altindag will für ihren Mandaten kämpfen und gerichtlich erzwingen, das US-Visum erteilen zu lassen. Sie sagt gegenüber DER WESTEN: „Ünsal Arik ist ein unbescholtener Sportler, der vorher schon oft in Amerika war. Es ist traurig und macht wütend, dass jemand wie er, der offen für die Demokratie und für die Freiheit von Menschen kämpft, so behandelt wird.“

Anwältin will notfalls vor Gericht ziehen

Ob es tatsächlich eine entsprechende Abmachung zwischen der Türkei und den USA gibt, ist offen. Das sagt auch Altindag: „Wir wissen natürlich nicht, warum ihn das US-Konsulat so lange prüft, erhalten keinerlei Auskunft. Das ist auf keinen Fall gängige Methode. Deshalb werden wir versuchen, herauszufinden, wo die Beweggründe liegen, zur Not auch gerichtlich, um das ganze Visa-Verfahren zu beschleunigen.“

Klar ist: Für DIESEN Kampf wird der Champion weiterhin einen langen Atem brauchen...