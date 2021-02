Erdogan: Studenten protestieren in der Türkei – wie der Präsident sie nennt, ist bezeichnend

Aufruhr in der Türkei! Seit Wochen demonstrieren Studierende in Istanbul gegen einen neuen Universitätsrektor, der von Recep Tayyip Erdogan persönlich installiert wurde.

Die Istanbuler Bagzici-Universität hat eine stark linksgerichtete Studentengemeinschaft, bekommt nun mit Ernennung des ehemaligen AKP-Politikers Melih Bulu einen konservativen Rektor.

Die Regierung unter Recep Tayyip Erdogan geht mit harten Maßnahmen gegen die Demonstranten vor – und der Präsident geht sogar noch einen Schritt weiter.

Erdogan: Hartes Vorgehen gegen Studenten-Proteste

Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan greift zu drastischen Maßnahmen, um die Proteste in der Türkei zu unterbinden.

So wurden bereits zahlreiche Demonstranten festgenommen und die Polizei setzte unter anderem Tränengas und Plastikgeschosse ein, um die Versammlungen in verschiedenen türkischen Städten aufzulösen.

Das ist Recep Tayyip Erdogan:

Erdogan ist seit dem 28. August 2014 Präsident der Türkei

Er wurde am 26. Februar 1954 geboren

Er ist Vorsitzender der Partei AKP

Nach dem Verfassungsreferendum 2017 wurde das parlamentarische System im Juli 2018 bei einer vorgezogenen Wahl in ein Präsidialamt umgewandelt, damit Erdogan mehr Macht inne hat

Erdogan setzt sich für eine Wiedereinführung der Todesstrafe ein

Seit 2017 hat es zahlreiche Verhaftungen von deutschen Journalisten und Staatsangehörigen gegeben. Diese standen häufig im Zusammenhang mit regierungskritischen Äußerungen in den sozialen Medien

Am Donnerstag drängten die Polizisten mehrere Anhänger linker Gruppen, die sich im Istanbuler Stadtteil Kadiköy versammelt hatten, mit Schildern zurück, nahmen mindestens 20 Personen fest.

Die Polizei geht unter anderem mit Wasserwerfern und Plastikgeschossen gegen die Demonstranten vor, wie hier an der Bagzici-Universität, die der Ursprungsort für die Proteste war. Foto: imago stock&people gmbh

Während die EU besorgt auf den Umgang mit den Protestierenden blickt, weist Erdogan die Kritik zurück: Wer die Türkei im Umgang mit den Vorfällen an der Universität belehren wolle, solle lieber in den eigenen Spiel schauen, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums laut „Frankfurter Rundschau“. Niemand habe das Recht, sich in die inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen.

Neben dem Rücktritt des konservativen Rektors Bulu fordern die Demonstranten auch die Freilassung vier Studierender, die in festgenommen bzw. unter Hausarrest gestellt wurden, weil sie ein Bild mit der Regenbogenflagge der LGBT-Bewegung an der Universität in Istanbul aufgehängt hatten – der Vorwurf: „Anstiftung zum Hass“.

Erdogan: Dieser Begriff offenbart, wie er die Studierenden sieht

Laut Erdogan gebe es „so etwas wie LGBT nicht“, er sagte außerdem am Mittwoch in einer Videoansprache zu AKP-Mitgliedern, „dieses Land ist patriotisch und moralisch“.

Die demonstrierenden Studenten dagegen seien „Terroristen“ und „Mitglieder von Terrororganisationen“. Sie würden keine nationalen und moralischen Werte der Türkei besitzen und planen, das Büro des neuen Rektors zu besetzen. AKP-Koalitionspartner Devlet Behceli von der ultranationalistischen MHP bezeichnete die Demonstranten als „giftige Schlangen“.

Trotz der Eskalationen und auch Rücktrittsbitten (zum Beispiel von Mansur Yayas, der Bürgermeister von Ankara) denkt Melih Bulu gar nicht daran, seine Position wieder aufzugeben. „Ich denke nie über Rücktritt nach“, sagte Bulu laut „Frankfurter Rundschau“ gegenüber Reportern in der Türkei. Er gehe davon aus, dass die Krise in sechs Monaten vorüber sei. (kv)