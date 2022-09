Putin von Queen-Trauerfeier ausgeladen – nur drei andere Staatschefs dürfen auch nicht kommen

Queen Elizabeth II. ist letzte Woche (08.09.) im Alter von 96 Jahren gestorben. Am kommenden Montag, 19.09.2022, soll die Trauerfeier in London stattfinden. Nicht nur die royale Familie, sondern auch die ganze Welt nimmt Abschied von der britischen Königin. Mit Gottesdiensten und einer Prozession durch die Stadt nimmt die Trauerfeier ein gigantisches Ausmaß an. Es werden 2.000 Gäste erwartet. Putin gehört nicht dazu!

Dass Wladimir Putin davon wenig begeistert ist, bedarf wohl eigentlich keiner Erwähnung. Da kein Vertreter Russlands zur Trauerfeier eingeladen wurde, hat sich der Kreml jetzt öffentlich beschwert.

Putin steht nicht auf Gästeliste bei Queen-Trauerfeier

Bei der Trauerfeier in der Westminster Abby werden etwa 2.000 Gäste erwartet – darunter unter anderem US-Präsident Joe Biden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der französische Präsident Emmanuel Macron. Weitere Staats- und Regierungschefs und royale Gäste aus aller Welt sollen hinzukommen.

Die Entscheidung, keine russischen Vertreter zur Trauerfeier einzuladen, wird vom Kreml als „unmoralisch“ und „blasphemisch“ bezeichnet. Dieser wirft der britischen Regierung vor, den Krieg in der Ukraine als Vorwand zu missbrauchen, um Russland von der Trauerfeier auszuschließen.

Wladimir Putin wird von der Trauerfeier von Queen Elizabeth II. in London ausgeschlossen. Der Kreml hat sich nun öffentlich beschwert. Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte, dass die britische Regierung versuche, die nationale Tragödie, welche Millionen Menschen weltweit berühre für „geopolitische Zwecke zu nutzen, um Rechnungen mit unserem Land zu begleichen.“

Putin: Diese Staatsoberhäupter dürfen auch nicht kommen

Neben Wladimir Putin und anderen russischen Vertretern sollen auch die Staatschefs von Myanmar, Nordkorea und Belarus nicht in London zur Trauerfeier erscheinen dürfen.

