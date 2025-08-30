Putins Krieg zwingt Merz zum Umdenken: Wehrpflicht auch für Frauen

Bundeskanzler Friedrich Merz schließt eine Rückkehr zur Wehrpflicht langfristig nicht aus – auch nicht für Frauen. Sollte das neue, auf Freiwilligkeit beruhende Modell scheitern, müsse man über eine allgemeine Wehrpflicht nachdenken. „Dann wird es einen Mechanismus geben müssen, auch zur Wehrpflicht zurückzukehren“, sagte Merz dem französischen Sender TF1.

++Zu diesem Thema sprach unsere Redaktion mit einer Soldatin++

Er betont, dass dies kein einfacher Schritt sei. Die Verfassung erlaube es aktuell nicht, Frauen zur Wehrpflicht heranzuziehen. „Das müssten wir dann eigentlich tun“, erklärte Merz weiter. Trotz der rechtlichen Hürden wolle die Bundesregierung handeln. „Da liegen noch einige Hürden vor uns, aber wir fangen an.“

Wehrpflicht als mögliche Konsequenz

Merz bezeichnete die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 als Fehler, wie der SPIEGEL zuerst berichtete. Seiner Ansicht nach erfordere die Bedrohungslage durch Russland neue Maßnahmen. Die geopolitische Lage habe sich stark verändert, seit Putin seinen aggressiven Kurs verfolgt. „Er möchte die alte Sowjetunion wiederherstellen. Und dazu gehört auch ein Teil meines Landes.“

Das interessiert Dich vielleicht auch: ++Ansage an Putin: Sogar nahe der Front geigen Ukrainer ihm die Meinung++

Putin gehe es nicht bloß um Gebietsansprüche. „Es geht um die Destabilisierung unserer Demokratie, und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen“, sagte Merz. Der russische Präsident sehe in Freiheit und Demokratie eine Gefahr. „Putin fühlt sich bedroht durch die Kraft der Freiheit und die Kraft der Demokratie.“

Putins Bedrohung zwingt zum Umdenken

Putin wolle solche demokratischen Strukturen deshalb nicht in seiner Nähe dulden. „Aber gerade diese Demokratie, die müssen wir verteidigen“, betonte der Kanzler. Die Gefahr, die Putin darstellt, betrifft laut Merz nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa – und auch Deutschland.

Das Bundeskabinett hat daraufhin ein neues Wehrdienstmodell beschlossen. Es soll den freiwilligen Dienst stärken und den Personalbestand der Bundeswehr erhöhen. Merz unterstützt diesen Ansatz, hält aber eine spätere Wiedereinführung der Wehrpflicht für möglich. Putin habe eine neue sicherheitspolitische Realität geschaffen.

Mehr News:

Derzeit dienen rund 182.000 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Ziel sind mindestens 260.000. Das Modell von Verteidigungsminister Pistorius setzt auf Freiwilligkeit, stößt aber auf Skepsis. Vor allem in der CDU und CSU mehren sich Zweifel, ob das Ziel ohne Wehrpflicht erreichbar ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.



