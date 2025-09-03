Putin will Geschichte umschreiben – es geht auch um Nazi-Deutschland

China und Russland schreiben die Geschichte des Zweiten Weltkriegs offenbar um und rücken dabei die USA ins Abseits. Beim Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin betonten beide Despoten ihre Rolle als Siegermächte, verschwiegen aber die massive Unterstützung Amerikas. Historische Verdienste der westlichen Alliierten geraten so ins Hintertreffen, während beide Länder ihre politischen Eigeninteressen stärken.
++
Auch interessant: Putins verzweifelter Plan: So schmiedet er seine „Schatten-Armee“ ++ Putins deutet Geschichte um Beim Treffen von Kreml-Chef Wladimir Putin und Chinas Staatspräsident Xi Jinping sorgten Aussagen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs für Aufsehen. Xi erklärte, Russland und China seien die zentralen Siegermächte des Kriegs. Die USA erwähnte er allerdings nicht. Foto: IMAGO/ZUMA Press Dabei hatte Amerika sowohl China als auch die Sowjetunion mit massiver militärischer Unterstützung geholfen. Amerikanische Piloten flogen für die chinesische Luftwaffe, und Militärberater unterstützten den Kampf gegen Japan. Die „Washington Post“ berichtet, dass chinesische staatliche Medien und Thinktanks zunehmend die amerikanische Rolle im Zweiten Weltkrieg herunterspielen. Foto: IMAGO/Xinhua Auch in Putins Russland gehört die Geschichtsreduktion längst zur politischen Strategie. Während die enormen Opfer der Sowjetunion im Kampf gegen Nazi-Deutschland unbestritten bleiben, verschweigt der Kreml immer wieder die Rolle der westlichen Alliierten. Foto: IMAGO/SNA Der Hitler-Stalin-Pakt zu Beginn des Kriegs wird ebenfalls gern übergangen. Die gezielte Manipulation der Geschichte dient dabei politischen Zwecken, sowohl in Moskau als auch in Peking. Foto: IMAGO/Jochen Tack Der CDU-Außenpolitiker Johannes Volkmann warnt vor Chinas Umdeutung der Weltkriegsgeschichte. „China will den entscheidenden Beitrag liberaler Demokratien kleinreden, um sein eigenes Machtstreben zu rechtfertigen“, erklärte Volkmann gegenüber der „Bild“. Foto: IMAGO/teutopress Er zog Parallelen zu Russlands Vorgehen unter Putin: „In Russland führte die Nationalisierung der Erinnerungskultur dazu, Ukrainer und andere Völker aus dem Gedenken auszuschließen. Putin bereitete so Gewalt gegen seine Nachbarn vor.“ Experten sehen in der chinesischen Geschichtspolitik ebenfalls das Ziel, die eigene Macht im Indopazifik zu untermauern. Foto: IMAGO/SNA Am Mittwoch (3. September) will China bei einer Militärparade in Peking seinen angeblichen Beitrag zum Sieg feiern. Neben Xi Jinping werden auch Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erwartet. Foto: IMAGO/Kyodo News Gleichzeitig droht China Taiwan weiterhin unverhohlen mit einem militärischen Angriff. Peking scheint, ähnlich wie der Kreml unter Putin, Geschichte zu einem politischen Werkzeug für seine Expansionspläne zu machen. Foto: IMAGO/ZUMA Press
Mehr News: