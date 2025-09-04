Putin träumt von seiner Unsterblichkeit – „Organe können endlos ersetzt werden“

Putin als Kreml-Herrscher bis zum Jahr 2100? Eine absurde Vorstellung! Offenbar aber informiert sich der Russe über die Möglichkeiten, sein Leben künstlich zu verlängern. Das wurde nun öffentlich, als er bei einem Staatsbesuch in China war und sich mit dem Machthaber Xi Jingping unterhielt.

Fotostrecke: Putin möchte anscheinend ewig leben

Ein Diktator, der niemals stirbt? Es klingt wie eine Horrorvorstellung aus einem dystopischen Roman. Wladimir Putin scheint tatsächlich solche Gedankenspiele zu verfolgen. Foto: IMAGO/Russian Look Bei seinem Staatsbesuch in China wurde ein pikanter Dialog zwischen ihm und Xi Jingping, dem Staatspräsidenten der Volksrepublik, öffentlich. Foto: IMAGO/SNA Die beiden Staatenlenker (beide 72) und träumen scheinbar von einem weitaus längeren Leben – dank moderner Medizin! Der private Plausch, bei dem auch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un zugegen war, gelangte über Mikros an die Öffentlichkeit. Foto: IMAGO/ZUMA Press Xi sagte zunächst: „Früher wurden die Menschen selten älter als 70. Heute ist man mit 70 noch ein Kind.“ Daraufhin antwortete Putin: „Mithilfe der Biotechnologie können Organe endlos transplantiert werden. Menschen können immer jünger werden und länger leben und sogar Unsterblichkeit erlangen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Der Chinese ergänzte: „Es gibt Vorhersagen, dass die Menschen in diesem Jahrhundert bis zu 150 Jahre alt werden könnten.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Putin bis 2100 im Kreml? Eine absurde Vorstellung, nicht nur für die Menschen in der Ukraine! Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass sprach Putin aber erneut von dem Ersatz von Organen und der „Hoffnung, auf ein aktives Leben, das länger dauern wird als heute“ für alle Menschen. Foto: IMAGO/SNA

Weitere Nachrichten für dich: