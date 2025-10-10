Putin: Sein Krieg zieht Russland in den Keller – „Ist die Luft ausgegangen“

Russlands Wirtschaft steht unter massivem Druck. Ein Einbruch an der Moskauer Börse, Branchenkrisen und eine Kraftstoffknappheit verdeutlichen die prekäre Lage. Die schwierigen Beziehungen zwischen Putin und Trump sowie die anhaltenden Spannungen im Ukraine-Krieg verschärfen die Probleme. Die Frage ist, wie Russland aus dieser Krise herauskommen will.
Putin kämpft mit Wirtschaftskrise in Russland Die Wirtschaft im Land von Wladimir Putin gerät zunehmend unter Druck, und die Krise zeigt sich besonders an der Moskauer Börse. Am Mittwoch erlebte der MOEX-Index mit einem Minus von 4,05 Prozent seinen stärksten Einbruch seit drei Jahren. Foto: IMAGO/ZUMA Press; IMAGO/UPI Photo Unternehmen wie Gazprom, Sberbank und Rosneft verzeichneten deutliche Kursverluste, wie die „Moskow Times" berichtet. Grund war eine Aussage des stellvertretenden Außenministers Sergej Ryabkow, der erklärte, dass der Annäherung zwischen den USA und dem Kreml „die Luft ausgegangen" sei. Foto: IMAGO/SOPA Images Geopolitische Spannungen und eine ausbleibende Lösung für Putins blutigen Ukraine-Krieg machen Anleger obendrauf nervös, so der Finanzexperte Jaroslaw Kabakow. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Die Beziehungen zwischen Putin und dem US-Präsidenten Trump haben stark gelitten. Noch im Frühjahr hatte Trump unerwartet eine Annäherung an Russland gestartet, wofür er auch aus westlichen Reihen Kritik eingeholt hat. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Es gab Gespräche über Sanktionserleichterungen und Rohstoff-Abkommen in der Arktis. Doch diese Pläne gerieten ins Stocken, als Putin weiterhin schwere Angriffe auf die Ukraine fliegen ließ. Foto: IMAGO/Cavan Images Trump zeigte sich enttäuscht und zog sich daraufhin zurück. Der Kreml behauptet dagegen, aus Washington kämen keine Bemühungen, die Beziehungen zu verbessern. Diese Situation hat den russischen Aktienmarkt fünf Wochen in Folge nach unten gedrückt und Milliarden an Wert vernichtet. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Krise trifft nicht nur die Börse, sondern auch die Realwirtschaft. Kurzarbeit in der Autoindustrie, Insolvenzen im Kohlesektor und Gewinnverluste im Ölgeschäft belasten das Land. Banken stehen unter Druck, zu viele Kredite werden nicht bedient. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Es gibt Gerüchte über mögliche Rettungspakete durch die Regierung von Wladimir Putin. Gleichzeitig kämpft Russland aber mit einer Kraftstoffkrise. Ukrainische Drohnenangriffe auf Öl- und Gasinfrastruktur verstärken die Probleme. In einigen Regionen des Landes stehen Autofahrer stundenlang in Schlangen vor Tankstellen. Foto: IMAGO/ZUMA Press
