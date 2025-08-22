Whatsapp muss weg: Putin verordnet den Russen neue Pflicht-App

Der Kreml unter Wladimir Putin schränkt die Freiheit der Russen weiter ein. Whatsapp, Signal oder Telegram sollen verschwinden. Stattdessen gibt es eine neue Pflicht-App.

Max heißt die neue Kommunikationsapp, die alle Russen nutzen sollen. Die App stammt vom staatlich kontrollierten Tech-Unternehmen VK.

Neue Pflicht-App als Whatsapp-Alternative

Ab dem 1. September müssen alle neuen Geräte in Russland die Max-App vorinstalliert haben, erklärte die russische Regierung nun. Die neue Allrounder-App soll auch digitale Dienstleistungen von Behörden und Unternehmen ermöglichen. Bislang soll Max etwa 18 Millionen User haben, es ist also noch ein weiter Weg, um WhatsApp zu verdrängen.

Es ist allerdings der nächste Schritt auf dem Weg der Internet-Kontrolle des Putin-Regimes. So müssen schon seit 2021 alle Smartphones und Tablets russische Software haben.

Putin will auch das Internet in Russland zu kontrollieren

Bereits Mitte August hatte Putins Russland Einschränkungen für Anrufe über die Apps Whatsapp und Telegram eingeführt. „Um Kriminelle zu bekämpfen“, wie die staatlichen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti die Telekommunikationsbehörde Roskomnadzor zitierten.

Moskau wirft den Diensten demnach vor, „russische Staatsbürger in Sabotageakte oder terroristische Aktivitäten zu verwickeln“. Whatsapp und Telegram seien „die wichtigsten Sprachdienste, die für Betrug und Erpressung“ genutzt würden.

Präsident Putin hatte zudem Ende Juli ein Gesetz unterzeichnet, dass die Informationsfreiheit in Russland weiter einschränkt. Es sieht Strafen für Internetsuchen vor, die der Kreml als „terroristisch“ einstuft. Das Gesetz verbietet zudem die Nutzung von VPN-Zugängen, mit denen viele Russinnen und Russen die Zensur in ihrem Land umgehen.