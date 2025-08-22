Putin kann auch jetzt auf Wagenknecht zählen – „Werden von Bekloppten regiert“

Man kann die Uhr nach stellen: Sahra Wagenknecht geht ebenso wie die AfD zur Fundamentalopposition zur Merz-Regierung in der Frage, ob Bundeswehr-Soldaten als Friedenssoldaten in die Ukraine geschickt werden. In einem polemischen Clip in den Sozialen Netzwerken pöbelt sie gegen die Gedankenspiele des Kanzlers und ist damit voll auf Kreml-Linie!

Wagenknecht voll auf Putin-Linie – sie ätzt gegen Merz

“Dein Vater, dein Bruder, dein Sohn , könnte demnächst in der Ukraine gegen Russland kämpfen”, behauptet Sahra Wagenknecht in einem Clip in den Sozialen Netzwerken. Dann teilt sie gegen Kanzler Merz aus. Foto: IMAGO / Russischer Look, IMAGO / ITAR-TASS , IMAGO / IPON (Fotomontage) Dieses Szenario sei “so verrückt wie unser Bundeskanzler”. Sie sei “fassungslos”, dass Merz zu erwägen scheine, deutsche Friedenstruppen in die Ukraine zu schicken. Wie eine Sprecherin Putins erklärt sie, dass der Kreml “Angst vor dem NATO-Militär“ gehabt habe und das ursächlich gewesen sei für die Eskalation. So sei es irrsinnig, dass ausgerechnet deutsche Soldaten “angesichts unserer Geschichte” an die ukrainisch-russische Grenze geschickt werden könnten. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Putin wird von Wagenknecht so dargestellt, als sei er in die Ecke gedrängt worden. Dabei verantwortet er einen völkerrechtswidrigen Krieg mit imperialistischen Absichten und terrorisiert auch die ukrainische Zivilbevölkerung. Dennoch haut die Politikerin um sich. Foto: IMAGO/Depositphotos Man müsse sich fragen, “ob wir von Bekloppten regiert werden”. Die Idee deutscher Friedensoldaten in der Ukraine sei “wahnsinnig” und “hochgefährlich”, sollte es zum Neuauflammen des Konfliktes kommen. “Was sind das für Hasardeure, die unser Land und die Menschen hier einer solchen Gefahr aussetzen wollen.”

Foto: IMAGO/Metodi Popow Auch der Kreml schließt NATO-Truppen in der Ukraine aus. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, erklärte: „Wir bekräftigen unsere mehrfach zum Ausdruck gebrachte Position, alle Szenarien, die die Entstehung eines Militärkontingents in der Ukraine unter Beteiligung von NATO-Staaten vorsehen, kategorisch abzulehnen.“

Foto: IMAGO/ITAR-TASS Doch es ist fraglich, ob die Bundeswehr überhaupt in der Lage wäre, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, warnte nun vor einer Überforderung. Im Deutschlandfunk erklärte Otto: Sollte sich Deutschland mit einer Brigade von etwa 5.000 Soldaten an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen, wäre das eine „Riesenherausforderung für die Bundeswehr”. Foto: IMAGO/Political-Moments Linken-Chef Jan van Aken bringt derweil eine UN-Blauhelmmission von 30.000-40.000 Soldaten ins Spiel – unter Beteiligung Chinas. Doch die Europäer und die Ukraine wollen stärkere Sicherheitsgarantien vor einem weiteren möglichen Angriff Putins. Foto: IMAGO/Mike Schmidt

