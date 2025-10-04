Ukraine in heller Aufruhr: Putin Armee hat „Game-Changer“ entwickelt

Die Kämpfe in der Ukraine halten an! Die diplomatischen Bemühungen seitens des Westens blieben bis dato ohne Erfolg. Im Gegenteil: Die Provokationen an der NATO-Ostflanke strapazieren die Beziehungen zusätzlich. Zwar konnte die Ukraine die Geländegewinne von Putins Soldaten zuletzt etwas eindämmen, doch jetzt gibt es eine neue Hiobsbotschaft. Welche das ist, erfährst du in dieser Bildergalerie.

Putins Armee tüftelt an Raketensystem – mit Erfolg

Die Armee von Wladimir Putin hat an einer neuen Technologie gefeilt. Die Durchschlagskraft ist jetzt deutlich höher – die Ukraine befürchtet einen „Game-Changer“. Foto: IMAGO/ZUMA Press; NurPhoto Zwar konnte Russland in den letzten Wochen kaum Boden gewinnen und wurde teilweise sogar von ukrainischen Truppen zurückgedrängt, dennoch fürchtet sich Kiew vor einer optimierten russischen Waffe. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Konkret geht es um Iskander-Raketen, auf welche Putins Armee seit Kriegsbeginn zurückgreift. Laut der „Financial Times“ ist die Abfangrate der Ukraine zuletzt stark gesunden (von 37 Prozent im August auf sechs Prozent im September). Der Grund dürfte eine Modifikation der Raketen sein. Foto: IMAGO/SNA Schon im Mai hatte das ukrainische Militär darauf hingewiesen, dass die neueren Raketenmodelle über veränderte Flugeigenschaften verfügen. Sie können nicht nur Abwehrmaßnahmen umgehen, die gegnerische Radarsysteme täuschen sollen, sondern auch während des Fluges die Richtung wechseln. Foto: IMAGO/SNA Zunächst folgen sie einer klassischen bogenförmigen Flugbahn, sind dann jedoch in der Lage, plötzlich ins Ziel zu stürzen oder ihre Route abrupt zu verändern. Laut der Financial Times erschwert dies den ukrainischen Patriot-Systemen, die russischen Raketen zuverlässig abzufangen. Foto: IMAGO/NurPhoto Die Iskander-Raketen gehören zu den taktischen ballistischen Systemen, die Russland entwickelt hat und seit den 2000er-Jahren einsetzt. Die Variante Iskander-M erreicht eine Distanz von bis zu 500 Kilometern. Im Gegensatz dazu nutzt das Iskander-K-System keine ballistischen Raketen, sondern Marschflugkörper, vergleichbar mit dem russischen Kalibr-System. Abgefeuert werden die Raketen von mobilen Startrampen und lassen sich mithilfe von Satellitennavigation präzise steuern. Foto: IMAGO/NurPhoto Ein ukrainischer Offizieller erklärte gegenüber der Zeitung, dass die Weiterentwicklungen der russischen Raketen für Putin einen echten „Game-Changer“ darstellten. Offenbar treffen die Raketen ihre Ziele zunehmend genauer. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Der stellvertretende ukrainische Außenminister Serhij Kyslyzja betonte gegenüber der FT, dass Putins Armee die Technologie seiner Iskander- und anderer Raketentypen kontinuierlich deutlich weiterentwickle. Er appellierte an die Partnerstaaten Kiews, den Zufluss westlicher Bauteile nach Russland – auch über Umwege wie China – strikt zu unterbinden. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

