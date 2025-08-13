Kurz vor Gipfeltreffen: Putin erhält bedingungslose Unterstützung – „Willen zur Stärkung“

Nordkorea zählt zu Russlands engsten Partnern. Nach einem Telefonat beider Staatschefs erklärten sie, ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen. Putin dankte Kim Jong Un ausdrücklich für die „aufopfernde Einstellung“ nordkoreanischer Soldaten.

Kurz vor dem Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Putin in Alaska bekräftigten Putin und Kim ihre Pläne zur engeren Kooperation. KCNA berichtete von einer „herzlichen kameradschaftlichen Atmosphäre“ während des Gesprächs. Beide Machthaber betonten ihren „Willen zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Zukunft“.

Putin baut auf gemeinsame Pläne

Putin würdigte laut KCNA die „aufopfernde Einstellung“ der Koreanischen Volksarmee „bei der Befreiung von Kursk“. Diese Aussage bezieht sich auf den Einsatz nordkoreanischer Truppen auf russischer Seite im Ukraine-Krieg.

Kim versicherte, dass Nordkorea alle Maßnahmen der russischen Führung „auch in der Zukunft uneingeschränkt unterstützen wird“. Erwartet wird, dass Trump beim geplanten Gipfel Druck auf Putin ausübt, um ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu erreichen.

Russland und Nordkorea haben ihre Beziehungen in den letzten Jahren deutlich intensiviert. Pjöngjang liefert Moskau Truppen und Waffen für den Ukraine-Krieg. Im vergangenen Jahr unterzeichneten beide Staaten bei Putins Besuch in Nordkorea einen Verteidigungspakt. Im April gab Nordkorea erstmals den Fronteinsatz eigener Soldaten in der Ukraine zu.

Tausende Nordkoreaner an der Front

Im Juli soll Nordkorea weitere knapp 30.000 Truppen zur Unterstützung des Krieges entsendet haben. Das hat CNN unter Berufung auf Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes berichtet.

Sollten die Angaben zutreffen, könnte dies etwa einer Verdreifachung des bisherigen Kontingents entsprechen. Demnach hat Machthaber Kim Jong Un den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin bisher mit rund 10.000 Soldaten unterstützt. Laut Quellen aus Seoul starben etwa 600 Nordkoreaner, mehrere Tausend wurden verwundet. (mit AFP)

