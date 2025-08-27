Putin entlarvt sich selbst als Lügner – Video macht die Runde

Immer wieder wird behauptet, die NATO habe mit der Osterweiterung die Sicherheitsinteressen Russlands verletzt. Doch eine alte Aussage von Wladimir Putin macht deutlich, dass diese Position in der Vergangenheit in Bezug auf die Ukraine keineswegs so von Russland vertreten wurde.

Altes Ukraine-Zitat holt Putin ein

Ein brisanter Ausschnitt von einem NATO-Russland-Treffen aus dem Jahr 2002 macht die Runde im Netz. Damals war Wladimir Putin schon zweieinhalb Jahre russischer Präsident. Foto: IMAGO/SNA Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, teilte diesen Ausschnitt nun auf X und kommentierte dazu: „Das sollte überall jede Woche immer wieder abgespielt werden. O-Ton Putin.“ Foto: IMAGO/HMB-Media Putin sagte damals in Bezug auf die NATO-Osterweiterung vor Kameras: „Die Ukraine ist ein souveräner Staat und hat das Recht, selbst zu wählen, wie sie ihre Sicherheit gewährleisten will. Ich sehe hier nichts Besonderes oder etwas, das die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine überschatten könnte.“ Foto: IMAGO/Avalon.red Sein Vorgänger Boris Jelzin hatte mit dem Westen die NATO-Russland-Grundakte von 1997 verhandelt. In dieser wird die Souveränität der Nationen betont – und damit auch die implizit die freie Bündniswahl. Damals setzte Moskau noch auf kooperative Beziehungen zum Westen. Foto: imago/UPI Photo Ebenfalls in diesem Kontext ist eine Aussage von Michail Gorbatschow von Bedeutung. Dieser widersprach in einem Interview der Behauptung, der Westen habe der damaligen Sowjetunion im Zuge der deutschen Wiedervereinigung zugesagt, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Gab es also keinen „Wortbruch“ des Westens? Foto: IMAGO / photo2000 Gorbatschow erklärte 2014 in einem Interview, das Thema einer NATO-Erweiterung sei 1989/90 „überhaupt nicht diskutiert“ worden, weil der Fokus auf die Nichtstationierung von NATO-Truppen in der ehemaligen DDR lag. Zu dem Zeitpunkt gab es zudem noch bis 1991 den Warschauer Pakt als Gegenbündnis zur NATO. Foto: IMAGO/Newscom World Ein weiterer Aspekt: Die Ukraine verzichtete nach dem Zerfall der Sowjetunion auf Atomwaffen. Im Budapester Memorandum von 1994 verpflichtete sich das Land, die nuklearen Waffen an Russland zu übergeben. Das passierte dann auch. Im Gegenzug erhielt das Land Sicherheitsgarantien von Russland, den USA und Großbritannien. Die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine in den bestehenden Grenzen wurde garantiert. Foto: IMAGO/snapshot Putin hat diese vertraglich festgelegten Zusagen mit der Annexion der Krim 2014 und der Invasion 2022 verletzt. Foto: IMAGO/ZUMA Press

