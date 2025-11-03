Putin will Ukraine harten Winter bescheren – „Von entscheidender Bedeutung“

Russen-Diktator Wladimir Putin verschärft den Druck auf die Ukraine, indem er gezielt die Energie-Infrastruktur angreifen lässt. Mit den bevorstehenden Wintermonaten droht eine humanitäre Krise, da Energie und Wärme knapp werden könnten. Europa, darunter Deutschland, sagt der Ukraine Unterstützung zu, um die Angriffe abzufedern und den Winter zu überstehen.

Putin lässt Ukraine im Winter weiter leiden

Russen-Tyrann Wladimir Putin setzt im Ukraine-Krieg zunehmend auf gezielte Angriffe gegen die Energie-Infrastruktur. Bereits mehr als die Hälfte der ukrainischen Gas- und Stromanlagen wurden laut Berichten schwer beschädigt. Foto: IMAGO/SNA Experten befürchten, dass der kommende Winter für die Ukrainer besonders hart wird, da Minusgrade auf eine instabile Energieversorgung treffen könnten. Foto: IMAGO/NurPhoto Kohlekraftwerke, Gasspeicher und Umspannwerke werden von russischen Luftschlägen systematisch zerstört. In manchen Regionen mussten die Menschen bereits Energie und Strom rationieren. Foto: IMAGO/Panama Pictures Laut US-Sender Bloomberg hat Russland mehr als 60 Prozent der ukrainischen Gasproduktion lahmgelegt, wodurch die Ukraine Milliarden für Treibstoffimporte einplanen muss, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Foto: IMAGO/CHROMORANGE Europa und internationale Partner versuchen, der Ukraine gegen Putins Zermürbungstaktik beizustehen. Matteo Patrone von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung forderte rasche Unterstützung, um der Ukraine genügend Energie für den Winter zu sichern. Foto: IMAGO/SNA Während eines Besuchs in der Ukraine sagte Deutschlands Wirtschaftsministerin Katherina Reiche Unterstützung beim Wiederaufbau der zerstörten Energie-Infrastruktur zu. Außenminister Johann Wadephul betonte laut „Reuters“, dass dieser Winter „von entscheidender Bedeutung“ sei und die Ukraine auf die Unterstützung Deutschlands zählen könne. Foto: IMAGO/IPON Die Folgen der Angriffe spüren die ukrainischen Bürger jedoch bereits deutlich. Landesweite Stromsperren und Stromsparmaßnahmen wurden angekündigt, um den Energieverbrauch zu senken. Foto: IMAGO/NurPhoto Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko warnte vor einer gezielten Strategie Putins, die Ukraine in eine humanitäre Krise zu treiben. Ein UN-Bericht enthüllte, dass Russland gezielt Drohnen gegen ukrainische Zivilisten einsetzt, um Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Foto: IMAGO/ZUMA Press

