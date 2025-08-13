Was passiert nach Putin? Opposition plant „Stunde Null“

Wie könnte Russlands Zukunft nach dem Ukraine-Krieg aussehen? Diese Frage sorgt für hitzige Debatten, nicht nur in der Opposition, sondern auch im Kreml. Während Wladimir Putin sein System durch strikte Kontrolle und Überwachung absichert, schmiedet die Opposition Pläne für ein radikal neues Russland. Doch wie realistisch ist ein Wandel, und was könnte ein Waffenstillstand wirklich verändern?

++ Auch interessant: Blitz-Angriff auf die EU? Insider schlagen Alarm: „Putin hat nur engen Zeitkorridor“ ++

Putin: Wie geht es nach dem Krieg weiter?

Die Diskussionen über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges nehmen Fahrt auf. Besonders die Rolle von Wladimir Putin steht dabei im Zentrum der Debatten. Am Freitag (15. August) treffen Putin und Donald Trump in Alaska zum ersten Mal in Trumps zweiter Amtszeit aufeinander. Im Vorfeld kursieren bereits verschiedene Szenarien für einen Waffenstillstand. Foto: imago images/Russian Look Schon zu Beginn des Krieges verhärtete Russland seine Kontrollmaßnahmen. Ein neues „Fake News“-Gesetz verbietet kritische Meinungen zur Ukraine-Politik. Allein in den ersten Monaten gab es mehr als 14.000 Festnahmen. Unabhängige Medien wurden systematisch zum Schweigen gebracht. Foto: IMAGO/APAimages Inzwischen hat das Regime seine Taktik angepasst. Proteste sind nahezu verschwunden, doch Einzelfälle wie die 22-jährige Haftstrafe gegen Nadine Geisler sollen weiter Angst schüren. Foto: IMAGO/APAimages Putins Regime setzt auch auf digitale Überwachung und eine Umgestaltung des Geschichtsbewusstseins. Opfer von Stalins Repressionen werden ignoriert, und die Erinnerung an politische Verbrechen wird abgeschafft. Foto: IMAGO/SNA Der Politikwissenschaftler Luis Schenoni glaubt, dass Russland im Falle eines Sieges aus dem Krieg gestärkt hervorgeht. Institutionen könnten gefestigt und Putins Macht gefestigt werden, so seine Analyse auf dem Blog „The Loop“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Gegenentwürfe kommen vor allem von der russischen Opposition. Das Portal „Re:Russia“ listet mindestens sechs Reformpläne für eine Zukunft ohne Putin auf. Viele basieren auf der Idee einer „Stunde Null“ – einem radikalen Wendepunkt. Foto: IMAGO/SNA Angestrebt wird ein Parlamentarismus nach deutschem Vorbild, bei dem Gemeinden mehr Rechte erhalten. Reformen sollen schnell umgesetzt werden, um einer möglichen Gegenbewegung zuvorzukommen. Foto: IMAGO/SNA Ob diese Pläne eine Chance auf Umsetzung haben, bleibt unklar. Solange Putin und sein Regime an der Macht sind, scheint ein Wandel unwahrscheinlich. Was tatsächlich kommt, hängt auch vom Verlauf des Krieges ab. Foto: IMAGO/SNA

Mehr News: