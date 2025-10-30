US-Geheimdienste berichten, dass Russen-Diktator Wladimir Putin entschlossen ist, den Ukraine-Krieg militärisch zu gewinnen, und das trotz hoher Kosten und Verluste. Russland signalisiert öffentlich Verhandlungsbereitschaft, doch vermuten Experten eine Täuschungstaktik. Im Süden der Ukraine fährt Russland derweil seine Offensive auf Pokrowsk hoch.

Putin steckt im Ukraine-Krieg fest

US-Geheimdienstberichten zufolge ist Präsident Wladimir Putin entschlossener denn je, den Ukraine-Krieg mit militärischer Stärke zu gewinnen. Foto: IMAGO/Ukrinform; IMAGO/ZUMA Press Laut NBC stellt der Ukraine-Krieg Putin wegen hoher Truppenverluste und finanzieller Belastungen zunehmend unter enormen Druck. Gebietsgewinne scheinen für den Kreml-Tyrannen unerlässlich, um seine Strategie fortzusetzen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services Das Weiße Haus reagiert zurückhaltend auf die veröffentlichten Berichte und bekräftigt seine Position einer friedlichen Konfliktlösung. Foto: imago images/YAY Images „Ein dauerhafter Frieden hängt von Russlands Bereitschaft ab, in gutem Glauben zu verhandeln“, lautet das Statement. Dieser friedliche Ausgang scheint jedoch vorerst in weiter Ferne zu liegen, da Putin auf militärische Erfolge abzielt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Obwohl sich die russische Regierung immer wieder gesprächsbereit zeigt, sehen Experten diese Bewegungen als Teil einer Täuschungsstrategie. „Dieser Konflikt wird eine diplomatische Lösung finden“, behauptete Russlands Unterhändler Kirill Dmitrijew kürzlich gegenüber CNN. Foto: IMAGO Dennoch gelten alle bisherigen Gespräche mit Putin als ergebnislos. Donald Trump erklärte gegenüber US-Medien: „Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, habe ich gute Gespräche, aber dann führen sie zu nichts.“ Ein geplantes Treffen zwischen Putin und Trump in Ungarn wurde zuletzt abgesagt. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Im Ukraine-Krieg bleibt die Lage angespannt. Russische Truppen versuchen derzeit, die Stadt Pokrowsk im Südosten der Ukraine einzunehmen. Laut Kreml seien dort etwa 5000 ukrainische Soldaten eingekesselt. Foto: IMAGO/SNA Tatsächlich widerspricht die Ukraine den Berichten aus Russland, genauso wie US-Analysten. Pokrowsk liegt in der Nähe von Donezk, welcher bereits 2022 durch Russland annektiert wurde. Foto: IMAGO/SNA

