Peinlicher Rückschlag für Putin – sein Ukraine-Plan wird zum Desaster

In seinem blutigen Ukraine-Krieg gerät Wladimir Putins Strategie ins Wanken. Während russische Truppen kaum Erfolge erzielen, zeigt sich die Ukraine erstaunlich widerstandsfähig. Von den ehrgeizigen Zielen, die sich Putin für den Sommer 2025 gesetzt hatte, wurde fast keines erreicht. Gleichzeitig verstärken erfolgreiche ukrainische Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur den Druck auf den Kreml-Chef.
Im vierten Sommer des Ukraine-Kriegs muss Russlands Armee erneut Rückschläge hinnehmen, wie die „Bild" berichtet. Wladimir Putin hatte sich für die Trockenzeit 2025 ehrgeizige Ziele gesetzt, doch die Erfolge bleiben aus. Städte wie Pokrowsk, die seit Monaten belagert werden, halten stand. Foto: IMAGO/Russian Look; IMAGO/Zoonar Zwar gelang es russischen Truppen kurzzeitig, ins Stadtzentrum vorzudringen, doch innerhalb von drei Wochen wurden alle Angreifer getötet oder gefangen genommen. Ein ukrainischer Offizier sagte der Zeitung dazu: „Wir halten die Stadt und haben einige Überraschungen für die Russen vorbereitet." Foto: IMAGO/SNA Auch die groß angekündigte „Pufferzone" entlang der Grenze zu Russland erweist sich als Fehlschlag. Von den geplanten 600 Kilometern kontrolliert Russland weniger als 70 Kilometer ukrainischen Bodens. Statt einer Absicherung der Grenze gerät Putins Militär hier massiv unter Druck. Foto: IMAGO/SNA Selbst in den 2022 annektierten Regionen Cherson und Saporischschja verläuft die Front seit Jahren stabil. Putin bot deshalb an, auf Vorstöße in diesen Gebieten zu verzichten, wenn die Ukraine Donezk aufgibt. Für Wolodymyr Selenskyj bleibt dieses Angebot jedoch indiskutabel. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Auch aus der Luft zeigt sich Putins Armee schwach. Die russische Flugabwehr gerät zunehmend an ihre Grenzen, während die Ukraine immer effektiver mit Langstrecken-Drohnen operiert. Foto: IMAGO/imagebroker Nahezu täglich werden Raffinerien tief in Russland angegriffen, was dazu führt, dass 17 Prozent der russischen Raffinerie-Leistung bereits zerstört sind. Lange Schlangen an Tankstellen und eine Rationierung von Treibstoff belasten die russische Heimatfront zusätzlich. Foto: IMAGO/Zoonar Insgesamt eroberte Russland im Sommer gerade einmal 0,3 Prozent der Ukraine, was die strategischen Misserfolge deutlich macht. Verteidigungsexperte Gustav Gressel sieht den Hauptgrund in der Neuorganisation der ukrainischen Armee, die für mehr Stabilität sorgt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Gleichzeitig erkennt er eine „gewisse Erschöpfung" bei den russischen Truppen. Doch Gressel warnt in der „Bild": „Im Winter, wenn sich die Bedingungen ändern, werden die Russen mit einer neuen Offensive zurückkommen." Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Putin vermutlich noch weit davon entfernt, seine ursprünglichen Kriegsziele zu erreichen. Foto: IMAGO/ZUMA Press
