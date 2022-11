Putin: Ausgerechnet SIE sollen ihm jetzt den Garaus machen – „Er wird beseitigt werden“

In letzter Zeit sieht es nicht gut aus für Russen-Despot Wladimir Putin. Durch ihre vielen Rückeroberungen ist die Ukraine im Aufwind. Die europäischen Sanktionen werfen seine treue Oligarchen-Gefolgschaft ordentlich zurück. Das könnte jetzt bedrohlich für Putin werden.

Denn die Oligarchen dürfen teils nicht mehr in westliche Staaten einreisen und viele haben dazu viel Geld verloren. Wollen die Eliten Putins Macht jetzt ein Ende setzen? In Moskau wird genau darüber jetzt gemunkelt.

Putin: Russen-Elite könnte Putsch planen

Nach Angaben des ukrainischen Diplomaten Wolodymyr Ohrysko gebe es in Russland geheime Gespräche, um Russen-Präsident Wladimir Putin vom Thron zu stoßen. Und das sogar durch Putin-nahe Oligarchen, die im Zuge der europäischen Sanktionen viel Geld verloren haben. „Wenn die Wirtschaftssanktionen gegen Russland und die ukrainischen Siege an der Front zusammenkommen, werden wir sehr ernste Nachrichten aus Moskau erhalten“, schreibt Ohrysko am Dienstag (22.11.) in einem Meinungsartikel des ukrainischen Nachrichtenportals The New Voice of Ukraine.

Bis zum Frühjahr 2023 erwartet der frühere Außenminister dramatische Auswirkungen der Sanktionen, die man in allen Lebensbereich in Russland spüren würde. „Innerhalb der russischen Eliten ist die Situation anders. In Putins Umfeld gibt es Intrigen“, ist das Urteil des 66-Jährigen. Laut Ohrysko ist Putin den schwerreichen Menschen in Russland letztlich egal. Schließlich ist ihre Loyalität nur Mittel zum Zweck. Hauptsache, sie können weiter in Saus und Braus leben.

Hat Putin schon längst nicht mehr die Macht?

Erst kürzlich prognostizierte Ohrysko dem Kreml-Chef eine düstere Zukunft. „Die Trends für Putin sind sehr negativ. Wir können jetzt nicht vorhersagen, wann das Regime zusammenbrechen wird, aber es wird geschehen. Putin wird beseitigt werden“, sagte Ohrysko in einem Interview mit dem ukrainischen Radiosender NV.

Dazu interessant:

Der ehemalige russische UN-Diplomat Boris Bondarew geht sogar einen Schritt weiter. Putin stehe im Kreml schon längst nicht mehr an erster Stelle. „Wir alle glauben, dass Herr Putin der letzte Entscheidungsträger ist, aber wir können nicht 100% sicher sein“, findet Bondarew am Mittwochabend im ARD-Talk „Maischberger“. Grund dafür sei auch, dass das Kreml-System äußerst kompliziert ist. „Dieses System beruht auf Seilschaften, nicht auf Institutionen“, so Bondarew.