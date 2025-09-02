Peinlicher Patzer bei Putin-General – er zeigt die wahren Kriegspläne auf

Ein aufgetauchtes Video des russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow sorgt für Spekulationen über Putins tatsächliche Kriegsziele in der Ukraine. Eine auffällige Karte hinter Gerassimow deutet darauf hin, dass Russland neben den besetzten Gebieten auch Odessa und Charkiw ins Visier genommen hat. Die Pläne stehen im klaren Widerspruch zu internationalen Forderungen nach einem schnellen Ende des Krieges.
++
Auch interessant: Was, wenn Putin jetzt stirbt – Experte prophezeit düster: „Blutende Grenze“ ++ Putin: Neue Kriegsziele für den Herbst Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow könnte mit einer öffentlichen Rede unbeabsichtigt Moskaus wahre Kriegsziele in der Ukraine offenbart haben. Hinter Gerassimow war auf einer eingeblendeten Karte zu sehen, dass Russland nicht nur die vollständige Kontrolle über Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja anstrebt, sondern offenbar auch die Oblaste Odessa und Charkiw ins Visier genommen hat. Foto: IMAGO/ZUMA Press Ob dieses Detail ein Fehler war oder gezielte Provokation, bleibt unklar. Doch es zeigt deutlich, dass der Krieg unter Wladimir Putin keineswegs einer schnellen Lösung zugeführt wird. Foto: IMAGO/SNA Während seiner Rede kündigte Gerassimow die Fortsetzung des Angriffskrieges an und legte die neuen militärischen Ziele für den Herbst fest. „Heute legen wir die Aufgaben fest für die Gruppen der Streitkräfte, die auf die Herbstperiode gerichtet sind“, sagte er. Foto: IMAGO/SNA Der Plan steht alerdngs im direkten Widerspruch zu internationalen Forderungen nach Friedensverhandlungen, wie sie etwa Donald Trump wiederholt formuliert hat. Foto: IMAGO/Middle East Images Die Karte hinter Gerassimow enthüllt mögliche Ambitionen Russlands, die bislang nicht offiziell kommuniziert wurden. Mit der Eroberung von Odessa und Charkiw würde Moskau strategisch enorm wichtige Regionen der Ukraine kontrollieren. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Odessa ist entscheidend für die ukrainische Schwarzmeerküste, während Charkiw ein bedeutendes Industrie- und Verkehrszentrum darstellt, so die „Kyiv Post“. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Gerassimow behauptete zudem, dass Russland bereits große Anteile der besetzten Gebiete kontrolliert. Laut seinen Angaben sind in Luhansk 99,7 Prozent, in Donezk 79 Prozent und in Cherson 76 Prozent unter russischer Kontrolle. Foto: IMAGO/SNA Auch in Saporischschja belaufe sich der Anteil auf 74 Prozent. Die Aussagen lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Foto: IMAGO/SNA; IMAGO/ZUMA Press
Mehr News: