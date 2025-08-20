  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Vom Scheinfrieden bis zum Weltkonflikt: SO könnte Putins Krieg enden

Veröffentlicht inPolitik

Vom Scheinfrieden bis zum Weltkonflikt: SO könnte Putins Krieg enden

von Yury Malakhov

Das Beste hoffen, das Schlimmste befürchten: Experten zeigen sieben mögliche Szenarien, wie der Ukraine-Krieg ausgehen könnte.

Wie geht es weiter? Experten zeigen sieben mögliche Szenarien für den Ukraine-Krieg.
© IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / imagebroker

Diese Folgen hätte ein Gebietstausch zwischen Russland und der Ukraine

Die Stimmung auf der politischen Weltbühne ist geladener denn je: Am 15. August trafen sich US-Präsident Donald Trump und der Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, am Montag (18. August) berieten sich die europäischen Partner mit Trump im Weißen Haus, nun wird über das Treffen von Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gemunkelt. Kurz: Es braut sich was zusammen – doch was genau?

++ Auch interessant: Trump sagte Putin: „Ich werde Moskau in Grund und Boden bombardieren“ ++

Die Militär- und Sicherheitsexperten des internationalen analytischen Zentrums GLOBSEC haben sieben mögliche Szenarien entwickelt, wie es mit Russland und der Ukraine weitergehen könnte. In dieser Galerie haben wir sie für dich zusammengefasst und in einer Reihenfolge von „fast unmöglich“ bis „höchstwahrscheinlich“ aufgelistet.

Sieben Szenarien, wie Putins Krieg ausgehen könnte:

Beinahe unmöglich: Putin gibt nach
Das unwahrscheinlichste Szenario wäre für die Ukraine das allerbeste: Putin und Selenskyj einigen sich auf einen Waffenstillstand und gehen in Friedensverhandlungen, bei denen die Sicherheitsinteressen der Ukraine an erster Stelle stehen. Die Chance auf diesen Ausgang beträgt 2 %. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / imagebroker
Einstellung militärischer Hilfe aus den USA höchst unwahrscheinlich
Mit 4 % Wahrscheinlichkeit könnte die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen. Laut diesem Szenario stecken Russland und die Ukraine in einem Abnutzungskrieg fest, bei dem die Russen gelegentlich die Frontlinie durchbrechen. Foto: IMAGO/Xinhua
Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich: Fauler Frieden für die Ukraine
Mit 11 % besteht die Chance, dass Russland und die Ukraine sich doch auf einen Waffenstillstand einigen und einen Frieden vereinbaren könnten – jedoch unter den schlimmsten Bedingungen, die sich Selenskyj vorstellen kann. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Scheinfrieden nicht ausgeschlossen
Etwas vorstellbarer (12 %) ist das Szenario, dass Putin und Selenskyj einen Frieden vereinbaren könnten, der den Interessen Russlands und der Ukraine entspricht, doch damit wäre ein neuer Krieg trotzdem nicht aus dem Weg geräumt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire
3. Platz: Alles bleibt beim Alten
Mit 13 % Wahrscheinlichkeit würden Russland und die Ukraine einen Abnutzungskrieg auf demselben Intensitätsniveau weiterführen. Die USA und die europäischen Partner würden die Ukraine weiterhin finanziell und militärisch unterstützen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
2. Platz: Dritter Weltkrieg
Mit 20 % schätzen die Experten die Wahrscheinlichkeit ein, dass der Ukraine-Krieg zu Eskalationen in Konfliktregionen auf der ganzen Welt, wie z. B. im Nahen Osten und im Kaukasus, führen könnte. Das könnte viele andere Staaten in Konflikte verwickeln und einen “hybriden” dritten Weltkrieg verursachen. Foto: IMAGO/NurPhoto
1. Platz: Der Krieg läuft weiter, aber nur auf Sparflamme
Laut dem wahrscheinlichsten Szenario (38 %) würden Russland und die Ukraine weiterhin in einem Ermüdungskrieg feststecken. Wegen Ressourcenmangel auf beiden Seiten würde sich die Intensität der Kämpfe jedoch deutlich verringern. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Das könnte dich auch interessieren: