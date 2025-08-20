Vom Scheinfrieden bis zum Weltkonflikt: SO könnte Putins Krieg enden

Die Stimmung auf der politischen Weltbühne ist geladener denn je: Am 15. August trafen sich US-Präsident Donald Trump und der Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, am Montag (18. August) berieten sich die europäischen Partner mit Trump im Weißen Haus, nun wird über das Treffen von Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gemunkelt. Kurz: Es braut sich was zusammen – doch was genau?

++ Auch interessant: Trump sagte Putin: „Ich werde Moskau in Grund und Boden bombardieren“ ++

Die Militär- und Sicherheitsexperten des internationalen analytischen Zentrums GLOBSEC haben sieben mögliche Szenarien entwickelt, wie es mit Russland und der Ukraine weitergehen könnte. In dieser Galerie haben wir sie für dich zusammengefasst und in einer Reihenfolge von „fast unmöglich“ bis „höchstwahrscheinlich“ aufgelistet.

Sieben Szenarien, wie Putins Krieg ausgehen könnte:

Das unwahrscheinlichste Szenario wäre für die Ukraine das allerbeste: Putin und Selenskyj einigen sich auf einen Waffenstillstand und gehen in Friedensverhandlungen, bei denen die Sicherheitsinteressen der Ukraine an erster Stelle stehen. Die Chance auf diesen Ausgang beträgt 2 %. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / imagebroker Mit 4 % Wahrscheinlichkeit könnte die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen. Laut diesem Szenario stecken Russland und die Ukraine in einem Abnutzungskrieg fest, bei dem die Russen gelegentlich die Frontlinie durchbrechen. Foto: IMAGO/Xinhua Mit 11 % besteht die Chance, dass Russland und die Ukraine sich doch auf einen Waffenstillstand einigen und einen Frieden vereinbaren könnten – jedoch unter den schlimmsten Bedingungen, die sich Selenskyj vorstellen kann. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Etwas vorstellbarer (12 %) ist das Szenario, dass Putin und Selenskyj einen Frieden vereinbaren könnten, der den Interessen Russlands und der Ukraine entspricht, doch damit wäre ein neuer Krieg trotzdem nicht aus dem Weg geräumt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Mit 13 % Wahrscheinlichkeit würden Russland und die Ukraine einen Abnutzungskrieg auf demselben Intensitätsniveau weiterführen. Die USA und die europäischen Partner würden die Ukraine weiterhin finanziell und militärisch unterstützen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Mit 20 % schätzen die Experten die Wahrscheinlichkeit ein, dass der Ukraine-Krieg zu Eskalationen in Konfliktregionen auf der ganzen Welt, wie z. B. im Nahen Osten und im Kaukasus, führen könnte. Das könnte viele andere Staaten in Konflikte verwickeln und einen “hybriden” dritten Weltkrieg verursachen. Foto: IMAGO/NurPhoto Laut dem wahrscheinlichsten Szenario (38 %) würden Russland und die Ukraine weiterhin in einem Ermüdungskrieg feststecken. Wegen Ressourcenmangel auf beiden Seiten würde sich die Intensität der Kämpfe jedoch deutlich verringern. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Das könnte dich auch interessieren: