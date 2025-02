Steht Putin vor Verzweiflungstat? „Er will einen Deal“

Es steht nicht gut um Wladimir Putins Reich. Einige Zeit konnte sich Russland mit Kriegswirtschaft über Wasser halten, doch auch die ist stark zurückgegangen. Ein Experte schätzt nun ein, ob es bald einen Waffenstillstand mit der Ukraine geben könnte.

Putins Land in Wirtschaftskrise

Wie lange wird Putins Ukraine-Krieg nun noch andauern? Zumindest ist die Wirtschaft in Russland bereits stark angezählt. Die Preise für Lebensmittel steigen massiv an, der Rubel brach in den letzten fünf Monaten stark ein. Zunächst sorgte die Kriegswirtschaft für einen ordentlichen Aufschwung, doch auch die Rüstungsindustrie schafft es nicht mehr, das Land aus der Krise zu holen.

Kommt ein Waffenstillstand?

Der Politikwissenschaftler Igor Reuterovich vermutet in einem Gespräch mit dem Radiosender „The New Voice of Ukraine“, dass ein Waffenstillstand zunächst wohl rein militärischer Natur sein wird. Das soll politische Komplikationen vermeiden. Ein Abkommen hätte den Vorteil, dass weder Russland noch die Ukraine politische Zugeständnisse an die andere Seite machen müssen. Ein Ähnliches gibt es bereits zwischen Nord- und Südkorea.

Allerdings hat Putin einen vorläufigen Vorschlag für einen Waffenstillstand abgelehnt. Dieser kam zunächst vom Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Laut Plan sollte die Aufnahme der Ukraine in die NATO um 20 Jahre verschoben werden, wie das „“Wall Street Journal“ berichtete. Im Gegenzug bekäme die Ukraine weiterhin westliche Waffen. Europäische Friedenstruppen sollten für die Einhaltung des Waffenstillstands in der Ukraine sorgen.

Timothy Ash vom britischen Think-Tank „Chatham House“ vermutet hingegen, dass Putin nur bluffe. „Putin blufft, er will einen Deal.“ Die hohen Soldatenverluste machen dem Russenherrscher nämlich mächtig zu schaffen.