„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ – DARUM entführt Putin ukrainische Kinder

Ohne Kinder gibt es keine Zukunft – auch nicht für die Ukraine. Kremlchef Wladimir Putin versteht das sehr wohl und beraubt das Nachbarland seines Nachwuchses. Seit Beginn seines Angriffskriegs wurden bereits Tausende ukrainische Waisenkinder verschleppt und an Familien in Russland vermittelt.

Dort werden Kinder aus der Ukraine auf diversen Online-Plattformen mit Foto, Namen, Hobbys und Charaktereigenschaften präsentiert und zur Adoption angeboten.

Putin will Kinder indoktrinieren

In einem Interview mit Bild offenbarten die Experten der Organisation „Save Ukraine“ Putins Motivation hinter den Kindesentführungen: „Es ist klar, dass sie ukrainische Kinder indoktrinieren wollen.“ Sie sollen zu russischen Staatsbürgern umerzogen werden, um später für Putin zu kämpfen.

Darum bekommen entführte ukrainische Kinder neue Namen und eine neue nationale Identität. Von ihrer Vergangenheit bleibt so gut wie nichts übrig.

Haftbefehl gegen Putin

2023 hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Putin erlassen. Ihm wird die unrechtmäßige Deportation ukrainischer Kinder nach Russland vorgeworfen. Nach internationalem Recht gilt das als Kriegsverbrechen.

Mehr zum Thema:

Darum trifft sich heute der russische Machthaber mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgerechnet in Alaska. Dort hat der internationale Haftbefehl keine Wirkung, weil die USA den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht anerkennen.