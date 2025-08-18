Putin im Großraumwahnsinn: DARUM will er die Ostukraine

Das flächenmäßig größte Land der Welt hat es auf neue Gebiete abgesehen? Uneinigkeit über die territoriale Frage steht seit langem dem Frieden in der Ukraine im Weg: Der Kremlchef will unbedingt die besetzten Regionen in der Ostukraine für sich beanspruchen. Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommt das jedoch nicht infrage.

Nach dem Ukraine-Gipfel in Alaska zeigte US-Präsident Donald Trump nun sogar Bereitschaft, Putin mit einem Gebietstausch zu einem Friedensabkommen zu bewegen. Doch warum versteift sich der russische Machthaber auf ein Gebiet, das flächenmäßig nicht einmal so groß wie Bayern ist?

Wirtschaftliche und strategische Vorteile

Aus wirtschaftlicher Sicht würde der Anschluss der Ostukraine Putin zugutekommen. Der Donbass ist eine rohstoffreiche Industrieregion: Vor dem Krieg stammten etwa drei Prozent des weltweiten Kohlevorkommens aus diesem Gebiet.

Die Übernahme der östlichen Regionen wäre für Putin ein strategischer Gewinn. Somit erhielte die annektierte Krim-Halbinsel eine Landverbindung mit dem russischen Festland.

Putin braucht dringend einen Sieg

Putin lässt von der Ostukraine nicht locker, weil es ihm angeblich um die Rettung der russischsprachigen Minderheit geht. In seiner Ansprache vor drei Jahren beschrieb er die Situation in der Donbass-Region als Genozid an der russischen Bevölkerung.

Viel mehr als um wirtschaftliche oder strategische Vorteile geht es Putin darum, irgendeinen Sieg zu erzielen. Ohne sichtbaren Gewinn aus einem dreijährigen Krieg herauszugehen, der das Leben von mehreren Tausend Soldaten gekostet hat, wäre fatal für Putins Stellung in der russischen Gesellschaft.