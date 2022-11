Putin: Wird er von Hardlinern getötet, wenn er in der Ukraine verliert?

Wladimir Putin unter Druck: Wird ihm der selbst angezettelte Ukraine-Krieg zum Verhängnis? Nicht nur liberale Kräfte setzen sich trotz des Polizeistaates und aller Unterdrückungen für einen Regime-Wechsel sein. Auch ultranationalistische Hardliner bedrängen Putin, ist das „Institute for the Study of War“ überzeugt.

Einer der prominentesten Hardliner: Alexander Dugin. Der 60-Jährige vertritt eine imperialistische Politik und träumt von einem von Russland dominierten Superkontinent Eurasien, der Europa und Asien verbindet. Seine Tochter Darja Dugina starb jüngst bei einem mysteriösen Attentat im August 2022. Die Autoexplosion solle vermutlich Dugin selbst das Leben kosten.

„Putins Gehirn“ wendet sich von ihm ab

Oft wurde der Ideologe als „Putins Gehirn“ genannt, auch wenn sein tatsächlicher Einfluss als Einflüsterer des Kreml-Herrschers umstritten ist. Nun wendet sich der Philosoph und Politikwissenschaftler aber offen gegen Wladimir Putin. Hintergrund ist der kampflose Rückzug der russischen Truppen aus der Stadt Cherson. Für den rechtsextremen Kriegsbefürworter ist das eine Schmach. Die britische Zeitung „The Mirror“ berichtet darüber und zitiert „Telegram“-Botschaften Dugins.

Den Fall der nach einem Scheinreferendum annektierten Stadt bezeichnet Dugin als Schlag gegen den russischen Stolz. Der Abzug der Streitkräfte „untergrabe das Vertrauen in Putins Engagement und seine Fähigkeit, seine Kriegsversprechen zu erfüllen“.

Unverhohlene Todesdrohung gegen Putin

Putin, den er als Autokraten mit „absoluter Machfülle“ bezeichnet, habe die alleinige Verantwortung für die „russischen Städte“, zu denen Dugin auch die ukrainische Stadt Cherson zählt, ebenso wie andere Gebiete in der Ukraine wie etwa Donezk. Diese müssten im Sinne der russischen Ideologie verteidigt werden, fordert Dugin.

Es folgt eine indirekte, aber doch unverhohlene Todesdrohung gegenüber Putin. Dugin schreibt, sollte Putin dieser Aufgabe nicht gerecht werden, werde der Kreml-Herrscher das Schicksal des „Königs des Regens“ erleiden. Das ist eine Anspielung auf das Buch „Der goldene Zweig“ des Ethnologen James George Frazer. In dem Buch wird die fiktive Geschichte eines Königs erzählt, der daran scheiterte, in einer Dürreperiode für Regen zu sorgen – und deswegen hingerichtet wurde.