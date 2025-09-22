Polen-Präsident hat genug von Putins Spielchen – „Gibt keine Diskussion“

Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat genug von Wladimir Putins Provokationen und richtet klare Worte an den Russen-Tyrann. Nach Luftraumverletzungen durch Drohnen und Kampfjets macht Tusk deutlich, dass Polen konsequent reagieren wird, um seine Sicherheit zu schützen.
Tusk warnt Putin nach Luftraumverletzungen Nach einer Serie von Provokationen durch Russland hat Polens Ministerpräsident Donald Tusk Moskau mit deutlichen Worten gewarnt. Auf einer Pressekonferenz in Sierakowice erklärte Tusk, Polen werde konsequent auf Verletzungen seines Luftraums reagieren. Foto: IMAGO/SNA „Wir sind bereit, Flugobjekte abzuschießen, die in unser Territorium eindringen und eine Bedrohung darstellen", betonte er. Über diesen Punkt gebe es „absolut keine Diskussion". Gleichzeitig zeigte er sich vorsichtig bei weniger eindeutigen Vorfällen, die eine Eskalation auslösen könnten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Tusk bezog sich auf einen Vorfall vom Freitag, bei dem zwei russische Kampfjets im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee gefährlich nahe kamen, ohne jedoch die Staatsgrenze zu übertreten. In solchen Situationen sei Besonnenheit erforderlich, um die Gefahr einer Konfliktausweitung zu minimieren. Foto: imago images/SNA Tusk unterstrich außerdem, wie wichtig der Rückhalt der Nato-Verbündeten sei. Polen müsse sicher sein, dass die Partner den Vorfall genauso ernst nehmen und nicht zulassen, dass Warschau im Falle einer Eskalation allein dastehe. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die wiederholten Provokationen durch den Kreml stellen Nato-Verbündete zunehmend vor Herausforderungen. Neben den Kampfjets über der Ostsee sorgte vorher bereits der Einsatz von mehr als einem Dutzend russischer Drohnen, die in den polnischen Luftraum eindrangen, für Entsetzen. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Der Vorfall in der Ostsee ist nicht der einzige dieser Art: Auch Estland berichtete kürzlich, dass drei russische Kampfjets zwölf Minuten lang dessen Luftraum verletzt hätten. Russland widersprach dieser Darstellung. Foto: imago images/Scanpix Die regelmäßigen Überschreitungen sorgen für Unruhe und zeigen, wie Präsident Putin nichts als Eskalation kennt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Mit Tusks klaren Worten gegenüber Moskau und der Forderung nach stärkeren Rückhalt innerhalb der Nato verstärkt Polen seine Position, sich nicht von Putin provozieren zu lassen. Foto: IMAGO/Eastnews
