  3. Trump-Mann leistet dicken Patzer vor Putin – Peinliche Panne bei Ukraine-Gesprächen

Trump-Mann Steve Witkoff sorgt bei Putin-Gesprächen für Verwirrung: Widersprüchliche Aussagen belasten die Ukraine-Diplomatie.

Das Treffen zwischen US-Sondergesandtem Steve Witkoff und Wladimir Putin sorgt für erhebliche Irritationen. Witkoffs widersprüchliche Aussagen über Putins vermeintliche Zugeständnisse im Ukraine-Krieg und fehlende Protokollaufzeichnungen werfen Fragen auf. Europas Partner und Beobachter kritisieren die chaotische Diplomatie, während ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Donald Trump keine Fortschritte brachte.

Putin: Eklat um Trump-Berater Witkoff

Steve Witkoff, US-Sondergesandter unter Präsident Donald Trump, steht nach seinem Treffen mit Wladimir Putin am 6. August in Moskau unter Beschuss. Kurz nach den Gesprächen berichtete Witkoff Trump angeblich von Putins Bereitschaft zu „erheblichen territorialen Zugeständnissen“, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Trump lobte die „großen Fortschritte“ und stimmte einem Gipfeltreffen mit dem Russen-Präsidenten zu. Doch Witkoffs Aussagen sorgten bald für Verwirrung und Kritik. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
In einem Telefonat mit europäischen Staatsführern erklärte Witkoff zunächst, Putin sei bereit, sich aus Saporischschja und Cherson zurückzuziehen, wenn Kiew Donezk und Luhansk abtrete. Europäische Quellen waren überrascht, da diese Darstellung nicht mit bisherigen Einschätzungen übereinstimmte. Foto: IMAGO/ITAR-TASS
Nur einen Tag später widerrief Witkoff jedoch diese Aussage und behauptete, der Kreml-Dkitator habe lediglich auf geringfügigere Zugeständnisse hingewiesen. So verlange Russland staatlich keine Anerkennung von Saporischschja und Cherson als russisches Gebiet durch den Westen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Zudem wirft „The Atlantic“ Witkoff weitere Versäumnisse in der Vorbereitung und Durchführung der Gespräche vor. Bei dem Treffen mit Putin ließ der Sondergesandte einen Protokollführer, wie es Standard wäre, außen vor. Ohne Aufzeichnungen gibt es keine klare Dokumentation von Putins Vorschlägen oder Bedingungen. Foto: IMAGO/ITAR-TASS
Besonders problematisch: Witkoff soll nicht nachgefragt haben, was mit den in besetzten Gebieten stationierten russischen Truppen bei möglichen territorialen Zugeständnissen geschehen soll. Foto: IMAGO/SNA
Der Mangel an Transparenz führte bei europäischen Partnern zu erheblicher Irritation. Sie waren enttäuscht von den unklaren Ergebnissen des Treffens. Trumps Gipfeltreffen mit Putin am 15. August in Alaska brachte schließlich keine Durchbrüche. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Trump hatte im Vorfeld die Erwartungen gedämpft und das Treffen als „Schritt eines diplomatischen Prozesses“ dargestellt, nicht als finalen Moment für eine Einigung. Die chaotischen Umstände rund um Witkoff werfen jedoch erneut die Frage auf, ob die Strategie zu Putin und der Ukraine klare Ziele verfolgt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

